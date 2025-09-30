Feljelentést tett a Navalnij-emlékhely lerombolása miatt a MKKP terézvárosi képviselője

„Olyan sokan voltunk a múlt heti megemlékezésen, annyi virágot, képet és gyertyát helyeztünk ki Alekszej Navalnij tiszteletére, hogy komolyan nem hittem volna, hogy valaki még egyszer tönkreteszi az emlékhelyet. Úgy látszik naiv voltam. Tényleg egyre erőszakosabb a putyini, és az azt támogató orbáni propaganda” – tette közzé a Facebookon Oláh János, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) terézvárosi önkormányzati képviselője, hogy feljelentést tett a VI. kerületi rendőrkapitányságon.
A feljelentés szerint 2025. szeptember 26-ról szeptember 27-re virradóan valaki teljesen eltávolította a kisföldalatti Mexikói út felé tartó oldalának a Bajza utcai megállójánál kialakított „Navalnij-emlékhelyet”, amelyet a 2024. február 16. – az orosz ellenzéki vezető máig tisztázatlan halála – óta helyi lakosok gondoznak. A képviselő kiemelte, hogy Alekszej Navalnij tiszteletére képeket, mécseseket, virágokat, transzparenseket helyeztek ki időről-időre, amit ismeretlen tettesek sorozatosan eltávolítanak. A helyi politikus szerint a rongálás értékhatára meghaladja a szabálysértési értékhatárt.
A kutyapárti politikusa a közzétett dokumentumban azzal is alátámasztotta feljelentését, hogy önkormányzati területről van szó, amelyen, ha az elhelyezett tárgyakat valaki kifogásolja, az kerületi jegyzőhöz kell fordulnia. Továbbá hivatkozik az alaptörvényre, amely szavatolja a szólás- és véleménynyilvánítás szabadságát, és az emlékhely művészeti jelleggel is bír, sérült a művészeti alkotás szabadságának ugyancsak alkotmányos joga.Lerombolták Alekszej Navalnij emlékhelyét az Andrássy úton
– Félő, hogy az elkövetők szánt szándékkal akarják félelemben tartani az emlékhelyet kialakító budapesti polgárokat, és akarják elnyomni a szabad gondolkodást és a szabad véleménynyilvánítást – fogalmazott Oláh János.