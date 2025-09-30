Terézváros;Andrássy út;emlékhely;rombolás;rendőrségi feljelentés;Magyar Kétfarkú Kutya Párt;Alekszej Navalnij;orosz nagykövetség;Bajza utca;

2025-09-30 15:28:00 CEST

Feljelentést tett a Navalnij-emlékhely lerombolása miatt a MKKP terézvárosi képviselője

Oláh János ismeretlen tettes ellen rongálás miatt fordult a rendőrséghez, de nem titkolja, hogy az egyre erőszakosabb putyini és orbáni propagandát sejti a bűncselekmény háttérben.