„Nem jó annak semmiféle szél, aki nem tudja, melyik kikötőbe tart.” Ezt az ősi tengerész bölcsességet ajánlom azok figyelmébe, akik a mostani átalakulások zűrzavarában kormányzásra vállalkoztak és bizalmat kaptak. Nehéz helyzetben vannak.
A rendszerváltoztatás éveiben Magyarország és Japán olyan közel került egymáshoz, ami példa nélküli nemcsak a két ország történelmében, hanem a felkelő nap országa és az egykori kommunista világ kapcsolatait tekintve is. Hazánk akkoriban, úttörő reformjai révén, a nemzetközi érdeklődés homlokterébe került, soha nem látott rokonszenvet és presztízst vívott ki. A távol-keleti szigetország pedig üstökösként, a világ második gazdasági hatalmaként teljesítményének csúcsát érte el a 80-as évek végére, 90-es évek elejére. Ebben az időszakban nyitott Japán a posztkommunista országok felé.
Vitányi Iván, a küzdelmes Apáczai hűséges utóda 100 év múltán újra megélte ezt az Ady emlegette veszélyt. Mindent megtett a „néplélek”, a tömegek kultúrájának és kulturáltságának elmélyítéséért. Ezért is nevezhetjük hídépítőnek, a demokratikus éthosz harcosának. Vagy ahogy önmagát minősítette ironikusan: küszöbembernek.