Rendszerváltoztatás, Japán és a „mi autónk”

A rendszerváltoztatás éveiben Magyarország és Japán olyan közel került egymáshoz, ami példa nélküli nemcsak a két ország történelmében, hanem a felkelő nap országa és az egykori kommunista világ kapcsolatait tekintve is. Hazánk akkoriban, úttörő reformjai révén, a nemzetközi érdeklődés homlokterébe került, soha nem látott rokonszenvet és presztízst vívott ki. A távol-keleti szigetország pedig üstökösként, a világ második gazdasági hatalmaként teljesítményének csúcsát érte el a 80-as évek végére, 90-es évek elejére. Ebben az időszakban nyitott Japán a posztkommunista országok felé.