Három repeszromboló gránát került elő Mezőkövesden

Három magyar gyártmányú repeszromboló gránátot találtak a tűzszerészek Mezőkövesden a Lövői úton, a robbanótesteket elszállították - tájékoztatta a MH Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred kommunikációs tisztje csütörtök este az MTI-t.