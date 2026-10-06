A rendőrség feloldotta a lezárást.
Három magyar gyártmányú repeszromboló gránátot találtak a tűzszerészek Mezőkövesden a Lövői úton, a robbanótesteket elszállították - tájékoztatta a MH Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred kommunikációs tisztje csütörtök este az MTI-t.
Feltehetően tüzérségi lövedéket találtak Pest megyében, a mogyoródi aquapark bejárata előtt hétfő délután - tájékoztatott Várkonyi Melinda, a honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs tisztje. A légvédelmi repeszgránátot elszállítják és megsemmisítik.
Elszállították azt a második világháborús tüzérségi lövedéket, amelyet a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Karcagon, a Zöldfa utcában találtak szombaton - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs altisztje.
Repeszgránátot találtak a II. kerületben, a Cseppkő utca és a Pálvölgyi út kereszteződésénél péntek délután.