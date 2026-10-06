Megint második világháborús robbanótesteket találtak Budapesten

Második világháborús robbanótestek kerültek elő a Dunából a főváros IX. kerületében - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete kedden.
A tájékoztatás szerint a robbanótestek a nemzetközi 7. kikötőnél kerültek elő a Dunából. A tűzszerész járőr azonosított egy 8 centiméteres német repeszaknagránátot, egy 7,5 centiméteres német páncéltörő gránátot, egy 7 centiméteres német repeszgránátot, egy 8 centiméteres magyar légvédelmi repeszgránátot, valamint egy üres, 8,8 centiméteres német repeszgránátot. A tájékoztatás szerint a katonai tűzszerészek elszállítják az eszközöket és megsemmisítik azokat.Második világháborús robbanótestek kerültek elő a Margit-szigeten