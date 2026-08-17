Nyugdíj: szakmai, nem politikai megoldás kell

A nyugdíjrendszer körüli vitákat egyértelműen a politika gerjeszti - mondja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság volt főigazgatója. Barát Gábor szerint azzal az ötlettel, hogy a gyermekek számához kellene kötni a nyugdíj összegét, tesztelték a társadalmat. Helytelen azonban a reprodukciós mechanizmus kérdéseit összekeverni az egyéni nyugdíjjoggal. A szakember úgy látja, az ötlet arra alkalmas, hogy érdemben kezdjenek beszélni a nyugdíjrendszer valós problémáiról és átalakításáról. A cél az lehet, hogy az új rendszer öt-hat éven belül hatályba léphessen. Ehhez félre kellene tenni az ideológiai tényezőket, de az idejétmúlt társadalompolitikai felfogásokat is.