Korrupciógyanú miatt nyomozás indult az állami lombikprogramra elköltött tízmilliárdokat kutatva

NNI;nyomozás;államosítás;korrupciógyanú;közpénzek felhasználása;reprodukció;százmilliárd;lombikprogram;

2026-08-17 22:21:00 CEST

Szinte számolatlanul öntötték a közpénzeket az államosított, de sikeresnek aligha nevezhető rendszerbe: Orvosok, ügyvédek jártak jól, de a jól ismert Balásy Gyula is csaknem kétszáz millió forintot szakított a kommunikációs keretből.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda korrupciós bűnözés elleni egységének nyomozói kihallgatásokat folytatnak a Duna-menti REK Reprodukciós Központ (DREK) pénzügyi mozgásaival és az azokra vonatkozó szerződésekkel kapcsolatban – írja saját a rendőrség által egyelőre meg nem erősített információi alapján az eLitMed.hu orvostudományi továbbképző portál. A cikk az előzményekről azt írta, hogy az állam az elmúlt hat és fél évben összesen közel 100 milliárd forintot fordított a „nemzetstratégiai jelentőségűnek” minősített meddőségi ellátásra, de a hivatalosan közzétett statisztika szerint a kezelések számának növekedése nem járt együtt a várakozásoknak megfelelő számú sikeres terhességgel és megszületett gyermekkel.

A meddőségi ellátás 2020-ban került állami kézbe. Az állam ekkor vásárolta fel azokat a magánintézeteket, amelyek korábban a lombikbébi-kezelések mintegy 70 százalékát végezték Magyarországon. A kivásárlás mintegy 10 milliárd forint közpénzbe került, miközben a korábbi magánintézetek éves állami finanszírozása mindössze egymilliárd forint körül mozgott. A portál úgy tudja, hogy a négy orvosegyetem között további 7,2 milliárd forintot osztottak szét új reprodukciós centrumok létrehozására.

Az államosított intézeteket később a Duna-menti REK Reprodukciós Központ Kft.-be (DREK) szervezték, amely jelenleg nyolc telephelyen működik. Az évi 10 milliárd bevétellel rendelkező társaság ügyvezetője a Szegeden élő és ott is praktizáló szemorvos, dr. Horpácsi Balázs. A felügyelőbizottság elnöke dr. Tűzkő Nándor, az Orbán-család „házi nőgyógyászaként” emlegetett szakember, dr. Bari-Tolnai Krisztina jogász, az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) volt jogi igazgatója, valamint Végvári Tamás, az OKFŐ alapellátási igazgatója. – Az államosítás után az állam átvette az intézményeket, finanszírozza azok működését, a fejlesztéseket, a gyógyszertámogatásokat és a központok milliárdos nagyságrendű renoválását is. A terület szakértői szerint ennek eredményeként ma közel tízszer annyi közpénzt költünk egy megszületett lombikbébire, mint az államosítás előtt – olvasható a cikkben.

Hozzátették, hogy a vizsgálat fókuszába kerülhet a MediTEX informatikai rendszer erősen túlárazottnak tűnő beszerzése is. Az OKFŐ a DREK számára 620 millió forintért rendelte meg a szoftvert, amely a telepítést követően gyakorlatilag használhatatlannak bizonyult. Az sem segíti a tisztánlátást, hogy 2022-ben az OKFŐ keretein belül létrehozták a Humánreprodukciós Igazgatóságot, melynek főigazgatója Novák Katalin sógornője, Vesztergom Dóra lett, akiről később kiderült, hogy magánrendelőjében olyan fájdalmatlan átjárhatósági vizsgálatokat vezetett be, melyek az általa irányított állami meddőségi centrumokban nem elérhetők, végül 2025 februárjában lemondott.

A DREK mindeközben szerződéses kapcsolatban áll Limbach Viktóriával, az OKFŐ HR-igazgatójának testvérével, valamint Méhes Lászlóval, akinek ügyvédi irodája havi 42, Limbach pedig havi 34 óra jogi szolgáltatást számlázhatott a társaságnak 30 ezer forint plusz áfa óradíj mellett. Ez mind semmi, derült ki az írásból, amely szerint a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó cégek összesen 211 millió forint közpénzt kaptak az államosított meddőségi ellátás kommunikációs tevékenységeire.