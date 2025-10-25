Hadrendbe áll egy újabb brit repülőgép-hordozó is

A korábbi tervekkel ellentétben nemcsak az egyik, hanem mindkét készülő repülőgép-hordozóját hadrendbe állítja a brit királyi haditengerészet - jelentette be a pénteken véget ért walesi NATO-csúcs után a brit miniszterelnök.