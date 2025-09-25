Megint rejtélyes drónokat észleltek Dániában

Koppenhága;NATO;Dánia;katonai bázis;légtérsértés;drónok;Aalborg;repülőtérzár;

2025-09-25 07:35:00 CEST

Lezárták Dánia aalborgi, kereskedelmi és katonai repülőterét, miután ismeretlen eredetű drónokat észleltek a légtérben - közölte a dán rendőrség csütörtökön kora reggel, mindössze két nappal azután, hogy az ország fő repterét Koppenhágában szintén lezárták biztonsági aggályokat felvető drónészlelések miatt - írja a Reuters.

A hatósági közlés szerint a drónok hasonló mintázatot követtek, mint amiket Koppenhágában észleltek, s amelyek miatt négy órára le kellett állítani a közlekedést. Későbbi tájékoztatás szerint Aalborg környékét körülbelül három óra elteltével hagyták el.

A dán kormány nem zárta ki az összefüggést az országukat ért esetek és az elmúlt hetekben több NATO-tagállamot ért orosz légtérsértés között. Ráadásul az aalborgi repülőtéren okozott fennakadás a dán fegyveres erőket is érintette, mivel azt katonai bázisként használják. A dán hadsereg egyelőre nem kommentálta a történteket azon túl, hogy segítik a helyi és országos rendőrséget a nyomozásban.

Oroszország dániai nagykövete alaptalannak nevezte, hogy országa érintett lenne az incidensben. Hétfőn ugyanakkor Norvégiában is történt hasonló eset az oslói reptéren, ezért a norvég kormány tájékoztatása szerint a norvég és a dán hatóságok szoros kapcsolatban vannak egymással az ügyben, jóllehet, a vizsgálatok eddig nem állapítottak meg összefüggést.

Felmerült, hogy az Aalborgban észlelt drónokat lelövik, de ez a terv végül füstbe ment, és egyelőre az eszközök üzemeltetőit sem tudták elfogni. A rendőrség ugyanakkor leszögezte, hogy az utasokat és a környék lakóit nem fenyegeti veszély.