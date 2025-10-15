Szerbiában mára általánossá vált, hogy a hatalom nyomást gyakorol saját állampolgáraira, lojalitásra kényszerítve őket - mutatta ki egy jelentés különféle beszámolók alapján. Ám egyre többen állnak ki magukért és hajlandóak rámutatni a jogsértésekre.
Négyévente nekibuzdul a demokratikus oldal, hogy a választásokon leváltsa a kormányt. Mert hát a szavazófülkében mindenki őszinte. Kellő elégedetlenségnek meg kell lennie, hol a rosszul kezelt járvány, hol az infláció miatt. A pártok különféle kombinációkat találnak ki a választási rendszer és a hatalom felé lejtő médiafelület kijátszására. Közös listán indulnak, előválasztást tartanak, elhatárolódnak a jobboldaltól, összefognak vele. Az eredmény minden esetben kétharmados Fidesz-győzelem. Mindenki döbbenten bámul, majd felelőst, balféket, árulót keres. Már az ellene leadott szavazat is a Fideszt erősíti? Szentpéteri Nagy Richard alkotmányjogász, politikai elemző szerint a kudarcokban semmi meglepő nincs, a mai rendszerben törvényszerűek.
Állítják, nem esik bántódása az elnöknek.
Rejtélyes körülmények között, kedden reggel elhunyt egy fehérorosz politikai fogoly, a 2020 márciusában letartóztatott ismert művész és aktivista, Alesz Puskin.
Az orosz hatóságok az elmúlt években olyan kifinomult rendszert alakítottak ki a tüntetések korlátozására, amely kiterjed az eseményekről tudósító újságírókra és független megfigyelőkre is. Az Ukrajna februári lerohanása óta hozott újabb intézkedéscsomag, a háborúellenes mozgalom szabadjára engedett elnyomása pedig lényegében kizárja, hogy tüntetéseket lehessen tartani és azokról be lehessen számolni - áll az Amnesty International új jelentésében.
Orbán Viktor „illiberális” rendszerét nevezhetnénk akár rezsimnek is, mivel magában hordozza az instabilitás lehetőségét – mondta Böcskei Balázs a 25 éves Politikatörténeti Alapítvány és a Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Műhelyének „A mai magyar valóság az elmúlt negyed század tükrében” című tegnapi konferenciáján.
Az a rezsim, amelyik 2010-ben jogszerű és törvényes választások útján hatalomra került, azzal visszaélve, visszaforgatta az idő kerekét egy olyan korba, amelyről mindenki azt hitte, hogy soha többé nem jöhet vissza.