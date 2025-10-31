Létrejöhet az Axel Springer és a Ringier AG magyarországi fúziója, miután a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) is megadta ehhez a hozzájárulását - közölte az Axel Springer operatív ügyvezetője.
Murányi Marcellt választotta a Népszabadság és a hozzá kapcsolódó online portál főszerkesztőjévé a Népszabadság Zrt. rendkívüli közgyűlése - közölte a Ringier Kiadó az MTI-vel.
Megadta az előzetes szakhatósági hozzájárulást a német Axel Springer és a svájci Ringier AG médiavállalkozások magyarországi fúziójához a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa.
A Vienna Capital Partners (VCP) felvásárolja a Ringier és az Axel Springer egy jelentős média-portfólióját, köztük a Népszabadságot, nyolc megyei napilapot, a Nemzeti Sportot és a Világgazdaságot. Ezzel elhárulhat a versenyjogi akadálya a svájci és a német médiavállalatok magyarországi integrációjának - derül ki azokból a közleményekből, amelyeket a három vállalat küldött az MTI-nek csütörtökön.