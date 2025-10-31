Jelentős átrendeződés a magyar napilapos piacon

A Vienna Capital Partners (VCP) felvásárolja a Ringier és az Axel Springer egy jelentős média-portfólióját, köztük a Népszabadságot, nyolc megyei napilapot, a Nemzeti Sportot és a Világgazdaságot. Ezzel elhárulhat a versenyjogi akadálya a svájci és a német médiavállalatok magyarországi integrációjának - derül ki azokból a közleményekből, amelyeket a három vállalat küldött az MTI-nek csütörtökön.