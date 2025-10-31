A NER-hez kerül a Blikk

sajtó;média;Blikk;Ringier;Indamedia;

Ahogy a Kiskegyed és a GLAMOUR is.

A Ringier Hungary Kft. és vele együtt a portfóliójába tartozó kiadványok október 31-től az Indexet is tulajdonló Indamedia Csoport tulajdonába kerültek – derül ki a Ringier és az Indamedia közös közleményéből.

A tranzakcióval – hangsúlyozza a tájékoztatás – az Indamedia portfóliója jelentősen bővül, és a magyar médiapiac egyik legmeghatározóbb és legsokszínűbb szereplőjévé válik. A tranzakciót csütörtökön zárta le a két fél. A vezető hazai állásportál, a Profession továbbra is kizárólagosan a Ringier tulajdonában marad, a Sportal.hu sportoldal tulajdonosa továbbra is a Ringier Sports Media Group (RSMG) marad.

A közlemény kiemeli, hogy a tranzakció magában foglalja

a Blikket,

a Vasárnapi Blikk hetilapot,

az EgészségKalauz.hu egészségügyi portált,

a Kiskegyedet,

a GLAMOUR-t,

az Auto Bild autós magazint,

más gasztronómiai kiadványok mellett a Recepttár.hu online magazint,

és különféle tévé magazinokat is, mint a Tvr-hét, a Színes RTV, a Színes Kéthetes, TVR Újság és a TV Revü.

„Az Indamedia Csoport több mint egy évtizede töretlenül piacvezető az online hírportálok piacán az Indexszel, miközben az online női magazinok szegmensében is hasonló pozíciót épített a Femina és Dívány kiadványaival, ezt követően pedig az elmúlt években rendezvényterületen is felépített olyan márkákat, mint az AI Summit vagy a DOGZ Fesztivál. A mostani tranzakció után az Indamedia olyan szegmensekben is megjelenik, ahol eddig nem voltak termékei, munkatársi bázisa pedig egy rendkívül erős vállalati kultúrájú céggel bővül” – áll a közleményben.

A hvg.hu arról számol be, hogy a 2025. október 3-án készült, ügyvédi ellenjegyzésű létesítő okiratból kiderül, október 31-én érkezett be a cégbíróságra az a bejegyzési kérelem, amely szerint a Ringier Hungary Kft. egyedüli tulajdonosa az Indamedia Network Zrt. lenne. A portál információi szerint az eladás tényét pénteken 11 órakor jelentették be a Ringier dolgozóinak. Nem sokkal később, 11 óra után adott ki közleményt az Indamedia az akvizícióról, a médiacég zászlóshajója, az Index „történelmi pillanatként” hirdette a vásárlást.

Az Indamedia Network a magyar médiapiac egyik legnagyobb szereplője, amely a digitális, print- és reklámügynökségi piacokon is jelen van. A holdingvállalat fele részben Vaszily Miklós, a Mészáros Lőrinchez sorolt, kormányközeli TV2 elnök-vezérigazgatójának tulajdona, másik felét Ziegler Gábor birtokolja.