Távozik a Blikk főszerkesztője, miután az Index tulajdonosa megvette a lapot

sajtó;média;Blikk;Ringier;Indamedia;

2025-11-03 15:31:00 CET

A Ringier Hungary tartalomfejlesztési vezetője is elhagyja a kiadót.

Nagy Iván Zsolt közös megegyezéssel távozik a Blikk főszerkesztői pozíciójából, mellette a Ringier Hungary tartalomfejlesztési vezetője, Sziget Péter is elhagyja a kiadót – írja a Telex.

Nagy Iván Zsolt a portálnak azt mondta,

hétfőre kiderült, hogy a Blikk új tulajdonosa nem olyan közéleti fókuszú lapot szeretne a Blikkből, mint amilyet az áprilisban érkezett főszerkesztő képviselt.

Nagy Iván Zsolt helyére a Blikk korábbi főszerkesztője, Kolossváry Balázs érkezik.

Pénteken derült ki, hogy a Ringier Hungary Kft. és vele együtt a portfóliójába tartozó kiadványok október 31-től az Indexet is tulajdonló Indamedia Csoport tulajdonába kerültek. Az Indamedia társtulajdonosa Vaszily Miklós, a TV2 vezérigazgatója, az egyik Digitális Polgári kör tagja.