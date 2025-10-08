Mesterművek műgonddal: Csontváry-festmény tartja a honi árverési rekordot

Az aukciók világában olykor felbukkan egy-egy műtárgy, amelyet a nagyközönség már jó ideje nem láthatott. Ilyen volt decemberben Rippl-Rónai József A geszti kastély kertjében című festménye, amely 300 millió forintért kelt el a Virág Judit Galéria árverésén. Szintén emlékezetes volt, amikor tavalyelőtt Csontváry Kosztka Tivadar 1899-es Traui látkép naplemente idején című festménye 240 millió forintért cserélt tulajdonost. De hogyan jutnak hozzá a galériák a nagy értékű, kalandos sorsú művekhez? És vajon hogyan göngyölítik fel azok történetét?