Magyar Péter ígéri, beismeri majd ha hibázik

2025-10-08 20:22:00 CEST

A Tisza Párt elnöke az ország egyik legszegényebb településéről, az ormánsági Kisasszonyfáról érkezett Kaposvárra, ahol a helyiek arról panaszkodtak neki, hogy sok gyerek éhezik.

Jól kitolt magával Magyar Péter, pont akkorra szervezi a gyűlését, amikor a kosárcsapat a Falcóval játszik! – jegyezte meg egy harmincas férfi a kaposvári Európa parkban úgy tíz perccel szerda este hat óra előtt, végignézve a Tisza Párt elnökére várakozó néhány száz fős tömegen. Mire Magyar szűk háromnegyed órás késéssel megérkezett, bőven másfélezresre bővült a hallgatósága, nemcsak a tér telt meg, de még a sétáló utca érintett szakaszán is vagy másfélszázan hallgatták a szónokot.

80 napos országjárása újabb állomásaként érkezett a somogyi megyeszékhelyre – a rendezvény, többek között a szokásos, beszéd utáni kérdésekkel ért véget –, mint mondta, az ország egyik legszegényebb településéről, az ormánsági Kisasszonyfáról érkezett, ahol a helyiek arról panaszkodtak neki, hogy sok gyerek éhezik.

- A kormány pedig hagyja mindezt, sőt milliárdokat vesz el mindenhonnan, ahogyan Kaposvártól is, amihez Szita Károly „tanácselnök” a megyei jogú városok szövetsége elnökeként is hajbókol

– jelentette ki Magyar Péter, aki nem felejtette el megjegyezni: a kultúra egyik hazai fővárosába érkezett, ahová az államfő felesége úgy jár festményt válogatni, mint más a piacra. Utalt ezzel a botrányos körülmények között kölcsönadott Rippl-Rónai festményre.

A Tisza elnöke ezután pártja jelenleg legfontosabb témáiról beszélt: a gyermekvédelemről, mellyel kapcsolatban állította, ha kormányra kerülnek, felülről nyitott kasszából gazdálkodhat az ágazat, az oktatásról, az egészségügyről, s külön szólt a fiatalokhoz, akiknek megköszönte, hogy bekapcsolódnak a politikába, s átélik mindazt, amit a szüleik a rendszerváltásnál, melyhez hasonló időket él ma az ország.

- Sokan vannak itt, de tudom, még többen nem mertek eljönni az aljas hatalom retorziói miatt, rájuk jövőre a szavazófülkékben számítunk

– tette hozzá, megemlítve, hogy rengetegen segítik önkéntesként a pártot, létszámuk már átlépte az 50 ezret, míg a Tisza új appját több, mint 300 ezren töltötték le. – Meg fogjuk nyerni a választást, itt Kaposváron is, a fideszes Gelencsér Attila elvtársnak üzenjük, már ne vegyen új bútort az irodájába! A győzelem után jól akarunk majd kormányozni. Persze nem ígérjük, hogy nem fogunk hibázni, de ha így lesz, beismerjük, s próbáljuk még egyszer nem elkövetni ugyanazt a hibát - mondta a Tisza elnöke.