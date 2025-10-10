A politikus nőkön kívül is voltak nagy igazolatlan hiányzók.
„Szívügyük a család” mottóval rendezte meg Marosszentgyörgyön 15. kongresszusát pénteken az RMDSZ. Az erdélyi magyar érdekvédelmi szervezet kétévente tart kongresszust, de csak négyévente tisztújítót. A mostani a programról szólt, a Markó Béla helyét átvevő Kelemen Hunor tíz éve irányítja az RMDSZ-t.
Újabb négy évre Kelemen Hunort választotta elnökévé a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) pénteken, a szövetség Kolozsváron tartott 12. kongresszusán.