Koppintja a Fidesz családpolitikáját az RMDSZ

„Szívügyük a család” mottóval rendezte meg Marosszentgyörgyön 15. kongresszusát pénteken az RMDSZ. Az erdélyi magyar érdekvédelmi szervezet kétévente tart kongresszust, de csak négyévente tisztújítót. A mostani a programról szólt, a Markó Béla helyét átvevő Kelemen Hunor tíz éve irányítja az RMDSZ-t.