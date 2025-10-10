Férfimustra Kolozsváron – Mulatott és kampányolt az RMDSZ kongresszusán Orbán Viktor, Markó Bélát meghívták, de most először nem ment el

Kiemelt médiafigyelem mellett rendezték meg pénteken a Kolozsvár melletti Zsukiménes Wild Hills rendezvényközpontjában az RMDSZ fennállásának 35. évfordulóját ünneplő programalkotó, számvető kongresszust. A fokozott érdeklődés annak az előzetes bejelentésnek volt köszönhető, hogy az eseményen jelen lesz Orbán Viktor magyar, valamint Ilie Bolojan román miniszterelnök és a májusban megválasztott Nicușor Dan román államfő. Román és romániai magyar portálok sora jelezte, hogy a magyar miniszterelnök várhatóan kétoldalú megbeszélést fog folytatni Dannal és Bolojannal.
Főképp az elnökkel való találkozó csigázta a kedélyeket, tekintettel a magyar miniszterelnök elhíresült tihanyi beszédére, amelyben Dan ellenfelét, a szélsőjobboldali, EU- és magyarellenes George Simiont biztosította arról, hogy Magyarország semmiféle ellene irányuló bojkottban nem fog részt venni, kész együttműködni vele győzelme esetén.
A várt nagytalálkozó azonban nem jött létre, Dan minden magyarázat nélkül távol maradt.
Román portálok szerint az államfő készült az RMDSZ kongresszusra, hiszen a pénteki napra semmilyen más programja nem volt bejegyezve, hiányzásának okát azonban (egyelőre) senki sem ismeri. Egyedül az RMDSZ portáljaként ismert Maszolon jelent meg egy olyan írás, amely azt sugallja, hogy a román elnök a napokban kinevezett tanácsosaira hallgatva mondta le részvételét. A kipécézett tanácsosok egyike az a Marius Lazurca, aki korábban budapesti nagykövetként, több esetben is a diplomáciában szokatlan nyíltsággal fordult szembe az Orbán-kormánnyal. Lazurca kirendeltségvezetőként példátlan lépéseket is tett, például 2019-ben, amikor az úzvölgyi katonatemetőben történt román szélsőjobb randalírozás kapcsán berendelték a külügyminisztériumba, egyszerűen nem ment el. (Az úzvölgyi akció egyik főszervezője épp az a George Simion volt, aki akkor még a román fociultrák vezetőjeként ezzel tette le politikai karrierje első köveit.)Orbán Viktor hiába hízelgett a román szélsőjobbnak, Nicușor Dan megnyerte az elnökválasztást, az erdélyi magyarok is rá szavaztak
Bolojannal Orbán már találkozott idén nyáron, Tusványos előtt, nem hivatalos látogatás keretében. Ezúttal azonban úgy tűnik, nem folytatódott a párbeszéd, lapzártánkig ugyanis nem érkezett hír a kormányfők kétoldalú találkozójáról.
A rendezvény talán legnagyobb és legkevésbé magyarázható hiányzója Markó Béla volt, aki 16 éven át vezette az RMDSZ-t, és mindmáig a szövetség tiszteletbeli elnöke. Markó Béla soha egyetlen RMDSZ kongresszusról sem hiányzott, ezúttal is meghívták.
A Transtelex értesülései szerint a szervezők az ő felszólalását is tervezték a programba, egyértelműen számítottak a volt elnök jelenlétére.
Orbán viszont elsőbálozó volt, a „nemzet miniszterelnöke” ugyanis először vett részt RMDSZ kongresszuson. Kolozsvári útját egy mórici úri murival kezdte a miniszterelnök, amelyről maga posztolt közösségi oldalán: a videóban élő cigányzenére mulatva, borospohárral a kezében énekli baráti körben, a Megasztár válogatók szintjén, hogy „Nem, nem, nem, nem megyünk mi innen el!”. Indoklása szerint Krasznahorkai irodalmi Nobel-díját ünnepelték.
Kongresszusi beszédében, akárcsak a Kolozsvárról sugárzott szokásos péntek reggeli rádióinterjújában a miniszterelnök hangsúlyozta: Magyarország érdekelt Románia fejlődésében, és érdekelt Bolojan és kormánya sikerében. (Amint arról lapunk is beszámolt, a Bolojan-kormány fájdalmas reformokkal küzdve próbálja orvosolni az uniós rekorder román államháztartási hiányt.) Orbán kihasználta az alkalmat a nyílt kampányra is. „Szeretném világosan és egyenesen megmondani önöknek. Jövőre nem csak a következő magyar kormányról, de a nemzet jövőjéről, hazánk szabadságáról és szuverenitásáról is döntünk. És 2026 áprilisában a hazának szüksége lesz az erdélyi magyarokra” – fogalmazott egyáltalán nem kertelve.
A haza fogalmának sajátos értelmezésén túl is mondott „érdekeset” a miniszterelnök. Szerinte az RMDSZ „ Bukarestben a stabilitás és a józan ész, Budapesten a meghízható partner, Brüsszelben a magyar érdekek képviselője”. Kijelentése több mint nem diplomatikus, az RMDSZ EP-képviselői ugyanis Románia EP-képviselői.A bukaresti kormány az orosz kapcsolatokra hivatkozva ellenzi az MVM terjeszkedését Romániában
Aki járt már RMDSZ kongresszuson annak az is feltűnhetett, hogy ezúttal a szokásos himnuszáradat is hiányos volt. Korábban a román és a magyar himnusz után rendszerint következett az EU-himnusz, az Örömóda ezúttal azonban elmaradt. A befejező székelyhimnuszt viszont lejátszották, ami alatt Sorin Grindeanu, a szenátus és a PSD elnöke kivonult a teremből. A szociáldemokrata politikus később visszatért és meleg szavakkal üdvözölte az RMDSZ-t és megköszönte Orbán Viktornak és a magyar népnek a schengeni csatlakozáshoz nyújtott segítséget.
Ez a kongresszus, amelyen a Kárpát-medence minden magyar kisebbségi pártja is képviseltette magát, a nemzet örvendetes egységén túl másra is rámutatott. Négy ország magyar pártjainak küldöttségében egyetlen nő sem volt, aki a kiemelt helyekre befért volna. És ez nem hamis kép, a határon túli magyar politikát is ugyanúgy férfiak uralják, mint a Fideszt.