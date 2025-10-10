Férfimustra Kolozsváron – Mulatott és kampányolt az RMDSZ kongresszusán Orbán Viktor, Markó Bélát meghívták, de most először nem ment el

Orbán Viktor;nők;Markó Béla;férfiak;hiányzás;RMDSZ-kongresszus;hímsovinizmus;

2025-10-10 21:55:00 CEST

A politikus nőkön kívül is voltak nagy igazolatlan hiányzók.

Kiemelt médiafigyelem mellett rendezték meg pénteken a Kolozsvár melletti Zsukiménes Wild Hills rendezvényközpontjában az RMDSZ fennállásának 35. évfordulóját ünneplő programalkotó, számvető kongresszust. A fokozott érdeklődés annak az előzetes bejelentésnek volt köszönhető, hogy az eseményen jelen lesz Orbán Viktor magyar, valamint Ilie Bolojan román miniszterelnök és a májusban megválasztott Nicușor Dan román államfő. Román és romániai magyar portálok sora jelezte, hogy a magyar miniszterelnök várhatóan kétoldalú megbeszélést fog folytatni Dannal és Bolojannal.

Főképp az elnökkel való találkozó csigázta a kedélyeket, tekintettel a magyar miniszterelnök elhíresült tihanyi beszédére, amelyben Dan ellenfelét, a szélsőjobboldali, EU- és magyarellenes George Simiont biztosította arról, hogy Magyarország semmiféle ellene irányuló bojkottban nem fog részt venni, kész együttműködni vele győzelme esetén.

A várt nagytalálkozó azonban nem jött létre, Dan minden magyarázat nélkül távol maradt.

Román portálok szerint az államfő készült az RMDSZ kongresszusra, hiszen a pénteki napra semmilyen más programja nem volt bejegyezve, hiányzásának okát azonban (egyelőre) senki sem ismeri. Egyedül az RMDSZ portáljaként ismert Maszolon jelent meg egy olyan írás, amely azt sugallja, hogy a román elnök a napokban kinevezett tanácsosaira hallgatva mondta le részvételét. A kipécézett tanácsosok egyike az a Marius Lazurca, aki korábban budapesti nagykövetként, több esetben is a diplomáciában szokatlan nyíltsággal fordult szembe az Orbán-kormánnyal. Lazurca kirendeltségvezetőként példátlan lépéseket is tett, például 2019-ben, amikor az úzvölgyi katonatemetőben történt román szélsőjobb randalírozás kapcsán berendelték a külügyminisztériumba, egyszerűen nem ment el. (Az úzvölgyi akció egyik főszervezője épp az a George Simion volt, aki akkor még a román fociultrák vezetőjeként ezzel tette le politikai karrierje első köveit.)

Bolojannal Orbán már találkozott idén nyáron, Tusványos előtt, nem hivatalos látogatás keretében. Ezúttal azonban úgy tűnik, nem folytatódott a párbeszéd, lapzártánkig ugyanis nem érkezett hír a kormányfők kétoldalú találkozójáról.

A rendezvény talán legnagyobb és legkevésbé magyarázható hiányzója Markó Béla volt, aki 16 éven át vezette az RMDSZ-t, és mindmáig a szövetség tiszteletbeli elnöke. Markó Béla soha egyetlen RMDSZ kongresszusról sem hiányzott, ezúttal is meghívták.

A Transtelex értesülései szerint a szervezők az ő felszólalását is tervezték a programba, egyértelműen számítottak a volt elnök jelenlétére.

Orbán viszont elsőbálozó volt, a „nemzet miniszterelnöke” ugyanis először vett részt RMDSZ kongresszuson. Kolozsvári útját egy mórici úri murival kezdte a miniszterelnök, amelyről maga posztolt közösségi oldalán: a videóban élő cigányzenére mulatva, borospohárral a kezében énekli baráti körben, a Megasztár válogatók szintjén, hogy „Nem, nem, nem, nem megyünk mi innen el!”. Indoklása szerint Krasznahorkai irodalmi Nobel-díját ünnepelték.

Kongresszusi beszédében, akárcsak a Kolozsvárról sugárzott szokásos péntek reggeli rádióinterjújában a miniszterelnök hangsúlyozta: Magyarország érdekelt Románia fejlődésében, és érdekelt Bolojan és kormánya sikerében. (Amint arról lapunk is beszámolt, a Bolojan-kormány fájdalmas reformokkal küzdve próbálja orvosolni az uniós rekorder román államháztartási hiányt.) Orbán kihasználta az alkalmat a nyílt kampányra is. „Szeretném világosan és egyenesen megmondani önöknek. Jövőre nem csak a következő magyar kormányról, de a nemzet jövőjéről, hazánk szabadságáról és szuverenitásáról is döntünk. És 2026 áprilisában a hazának szüksége lesz az erdélyi magyarokra” – fogalmazott egyáltalán nem kertelve.

A haza fogalmának sajátos értelmezésén túl is mondott „érdekeset” a miniszterelnök. Szerinte az RMDSZ „ Bukarestben a stabilitás és a józan ész, Budapesten a meghízható partner, Brüsszelben a magyar érdekek képviselője”. Kijelentése több mint nem diplomatikus, az RMDSZ EP-képviselői ugyanis Románia EP-képviselői.

Aki járt már RMDSZ kongresszuson annak az is feltűnhetett, hogy ezúttal a szokásos himnuszáradat is hiányos volt. Korábban a román és a magyar himnusz után rendszerint következett az EU-himnusz, az Örömóda ezúttal azonban elmaradt. A befejező székelyhimnuszt viszont lejátszották, ami alatt Sorin Grindeanu, a szenátus és a PSD elnöke kivonult a teremből. A szociáldemokrata politikus később visszatért és meleg szavakkal üdvözölte az RMDSZ-t és megköszönte Orbán Viktornak és a magyar népnek a schengeni csatlakozáshoz nyújtott segítséget.

Ez a kongresszus, amelyen a Kárpát-medence minden magyar kisebbségi pártja is képviseltette magát, a nemzet örvendetes egységén túl másra is rámutatott. Négy ország magyar pártjainak küldöttségében egyetlen nő sem volt, aki a kiemelt helyekre befért volna. És ez nem hamis kép, a határon túli magyar politikát is ugyanúgy férfiak uralják, mint a Fideszt.