Hét embert gyanúsítanak a Magyarkanizsánál, a Török Áramlat közelében talált robbanóanyagok ügyében

A szabadkai nyomozó hatóság szerint egy szervezett csoport az Európai Unió több országában is elhelyezett ilyen robbanóanyagokat. A vajdasági eset azért borzolta a kedélyeket, mert az egy héttel a magyarországi országgyűlési választás előtt történt.