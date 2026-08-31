A szabadkai nyomozó hatóság szerint egy szervezett csoport az Európai Unió több országában is elhelyezett ilyen robbanóanyagokat. A vajdasági eset azért borzolta a kedélyeket, mert az egy héttel a magyarországi országgyűlési választás előtt történt.
Vegyi anyagokat, robbanószerkezet készítésére alkalmas eszközöket foglaltak le még novemberben egy német-marokkói kettős állampolgártól.
Egy 18 éves mátramindszenti férfit és egy 17 éves dorogházi fiatalkorút hallgattak ki gyanúsítottként a Nógrád megyei nyomozók. - írja a police.hu.
Tegnap is folytatódtak a terrorellenes hatósági fellépések Belgiumban. A rendőrség fegyveresek után kutatva razziát tartott a fővárostól 50 kilométerre délre lévő Auvelais-ben, a brüsszeli nagymecsetet pedig evakuálták, miután több olyan tasakot is találtak a helyszínen, amelyek eddig azonosítatlan fehér port tartalmaztak.