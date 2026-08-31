Hét embert gyanúsítanak a Magyarkanizsánál, a Török Áramlat közelében talált robbanóanyagok ügyében

Szerbia;Magyarország;Szijjártó Péter;Orbán Viktor;nyomozás;gázvezeték;parlamenti választás;robbanóanyagok;Aleksandar Vučić;

2026-08-31 18:22:00 CEST

A szabadkai nyomozó hatóság szerint egy szervezett csoport az Európai Unió több országában is elhelyezett ilyen robbanóanyagokat. A vajdasági eset azért borzolta a kedélyeket, mert az egy héttel a magyarországi országgyűlési választás előtt történt.

Tiltott fegyver- és robbanóanyag-előállítás, -tartás, -viselés és -kereskedelem gyanújával hét ember ellen folyik nyomozás annak a szervezett csoportnak az ügyében, amely a gyanú szerint Szerbiában robbanóanyagokat, robbanószerkezeteket és drónokat szerzett be és tárolt, majd azokat előre meghatározott helyszínekre az Európai Unió országaiba juttatta, és feltételezhetően ez a csoport helyezett robbanóanyagot a Magyarországot Szerbiával összekötő gázinfrastruktúra közelébe áprilisban – közölte hétfőn a szabadkai felső ügyészség.

A szerb Biztonsági-tájékoztatási Ügynökség (BIA), a Katonai Biztonsági Ügynökség (VBA), a belügyminisztérium bűnügyi rendőrsége és a katonai rendőrség az április 5-én Magyarkanizsa területén talált robbanóanyag ügyében folytatott vizsgálat során derítette fel a csoportot. A hatóságok a gyanúsítottak tevékenységének nyomon követése során további robbanóanyagokat, robbanószerkezeteket, drónokat és ezek használatához szükséges egyéb felszereléseket találtak. A közlemény szerint a nyomozást az érintett európai országok nyomozó hatóságaival együttműködve folytatják. Ennek során tisztázni kívánják a gyanúsítottak pontos szerepét, valamint azt is, hogy milyen célra szánták a lefoglalt eszközöket.

Április 5-én Magyarkanizsa községben, a Felsőhegy (Gornji Breg) és Ilonafalva (Vojvoda Zimonjic) közötti útszakasz közelében két fekete hátizsákban mintegy négy kilogramm robbanóanyag-gyanús anyagot találtak. A szabadkai felső ügyészség akkori közlése szerint feltehetően plasztik robbanóanyagról, valamint robbanószerkezet összeállításához használható kiegészítőkről volt szó. A gyanús tárgyakat a Szerbiát Magyarországgal összekötő gázvezeték közelében találták meg. A terület átvizsgálásában mintegy 140 katona és rendőr vett részt. Aleksandar Vucic szerb elnök akkor közölte: nagy romboló erejű robbanóanyagot és annak működésbe hozásához szükséges gyutacsokat találtak a gázinfrastruktúra közvetlen közelében. Az államfő Orbán Viktor akkori magyar miniszterelnököt is tájékoztatta a nyomozásról, és úgy fogalmazott: ha a feltételezett akció sikerrel járt volna, Magyarország és Szerbia északi része gázellátás nélkül maradhatott volna.

A Népszava még július közepén írt arról, hogy Magyarországon hivatalosan senki sem nyomoz a kétes hátterű, sokak szerint kampánycélokat szolgáló szerbiai „álmerénylet” kapcsán. Akkor a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) arról tájékoztatta lapunkat, hogy az „ügyben sem a Központi Nyomozó Főügyészségen, sem az alárendelt regionális nyomozó ügyészségeken nincs folyamatban eljárás”. Emlékezetes, a választási kampány hajrájában több biztonságpolitikai szakértő, például Rácz András és Buda Péter is előre jelezte, hogy a Fidesznek érdekében állhat egy „álmerénylet”, amivel megpróbálhatják fokozni a kampányban felturbózott háborús hisztériát. Szijjártó Péter akkori külügyminiszter a táskák megtalálása után szinte azonnal arról beszélt, hogy az ukránok készítették elő a támadást.