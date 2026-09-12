A területet mintegy kétszáz méter sugarú körben lezárták.
A hegyeshalmi pályaudvar közelében került elő egy világháborús robbanótest kedden délután - tájékoztatta a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs tisztje az MTI-t.
Feltételezhetően egy II. világháborús robbanótestet találtak Budapesten, az I. kerületi Toldy Ferenc utcában csütörtök kora délután, a környéket kiürítik - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének ügyeletes parancsnoka.
A korábbi feltételezéssel ellentétben nem világháborús robbanótestet találtak csütörtök este Budapesten a Margit körúton egy építkezésen - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs altisztje.
Feltételezhetően egy aknavető gránátot találtak a Tolna megyei Madocsán, emiatt átmenetileg 29 embernek kell elhagynia otthonát - közölte a honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs tisztje csütörtök este.
Feltehetően tüzérségi lövedék került elő Budapesten, a II. kerületi Árpád fejedelem útján péntek délután. A környéket lezárták és kiürítették - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs altisztje.
Újabb második világháborús robbanótestet találtak a XI. kerületi Alsóhegy utcában - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs altisztje pénteken.
Három utca egy-egy szakaszát is lezárták a hatóságok csütörtök délután a főváros I. és XI. kerületében, miután földmunkák végzése közben - feltehetően - második világháborús tüzérségi lövedékre bukkantak - tájékoztatta a honvédség tűzszerész alakulatának kommunikációs altisztje.
Egy világháborús gránátot talált egy korábban elhunyt férfi lakásában a rokona a főváros III. kerületében - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálatának sajtóügyeletese pénteken.
Elszállítják és megsemmisítik a főváros XIV. kerületében, a Vágány utcában talált tüzérségi lövedéket, a terület lezárását feloldották - tájékoztatta a honvédség tűzszerész alakulatának kommunikációs altisztje kedd délután.
Mintegy ötszáz embernek kellett elhagynia a budapesti állatkertet, az Országos Gyógyintézeti Központot és az állatkert környékét, miután tüzérségi lövedék került elő földmunkák során kedd délelőtt a fővárosban, a Vágány utca 1. szám előtt - tájékoztatott a honvédség tűzszerész alakulatának kommunikációs altisztje.
Egy feltételezett tüzérségi lövedék miatt több lakóházat kiürítenek a XI. kerületben - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs altisztje csütörtök este.
Több robbanótestet találtak Székesfehérvár közelében, a 62-es főút felújítása közben - közölte a Magyar Honvédség tűzszerészetének kommunikációs tisztje.
Rekordmennyiségű, összesen másfél tonnányi második világháborús német robbanótestet találtak a Vas megyei Bük település határában a Magyar Honvédség tűzszerészei szerdán - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs altisztje.
Világháborús robbanótesteket és lőszereket találtak a Pilisi Parkerdő Zrt. területén hétfőn, a Magyar Honvédség tűzszerész járőre a terület további átvizsgálását javasolta - közölte a honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs tisztje.
Robbanótesteket találtak a fővárosban, a Kossuth téren, a Parlament épülete előtti terület átépítési munkálatai közben vasárnap az ott dolgozó munkások - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezred kommunikációs tisztje az MTI-vel.
Két tüzérségi lövedéket találtak szerda délután Budapesten, a XIV. kerületi Istvánmezei úton - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs tisztje.
Megszűnt a lezárás a főváros XI. kerületében, a Műegyetemnél szerdán, nem sokkal dél előtt; a tűzszerészek azért zárták le a környéket, mert robbanótesteket találtak munkások - tájékoztatta a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs tisztje.
A tűzszerészek lezárták szerda reggel a Műegyetem három épületét, és három társasházat is kiürítenek a hatóságok a környéken, mivel robbanótest-maradványok kerültek elő az intézmény területén - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs tisztje.