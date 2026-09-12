Ki kell üríteni az állatkert környékét egy robbanótest miatt

Mintegy ötszáz embernek kellett elhagynia a budapesti állatkertet, az Országos Gyógyintézeti Központot és az állatkert környékét, miután tüzérségi lövedék került elő földmunkák során kedd délelőtt a fővárosban, a Vágány utca 1. szám előtt - tájékoztatott a honvédség tűzszerész alakulatának kommunikációs altisztje.