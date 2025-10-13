Át lehet verni a Tesla robotpilótáját

A Tesla járművek robotpilóta funkcióját „be lehet csapni”, hogy vezető nélkül is működjék - állapította meg egy befolyásos amerikai fogyasztói magazin. A Consumer Reports mérnökei azt állítják, hogy a robotpilóta („Autopilot”) képes vezető jelenléte nélkül is működni - a totalcar.hu.