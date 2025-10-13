rakéta;Ukrajna;Donald Trump;robotpilóta;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2025-10-13 17:23:00 CEST

Donald Trump az Ukrajna által kért Tomahawk rakétákról: Meglátjuk, lehetséges

A nagy hatótávolságú, akár 2500 kilométeres hatótávolságú, pilóta nélküli támadófegyvereket Volodimir Zelenszkij kérte korábban amerikai kollégájától. Cserébe a Nobel-békedíjra való jelölést ígért neki.