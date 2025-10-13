rakéta;Ukrajna;Donald Trump;robotpilóta;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

Donald Trump nyilatkozik az Air Force One fedélzetén október 12-én

Donald Trump az Ukrajna által kért Tomahawk rakétákról: Meglátjuk, lehetséges

A nagy hatótávolságú, akár 2500 kilométeres hatótávolságú, pilóta nélküli támadófegyvereket Volodimir Zelenszkij kérte korábban amerikai kollégájától. Cserébe a Nobel-békedíjra való jelölést ígért neki. 

Akár Moszkváig is ellőhetnének az ukránok azokkal az amerikai Tomahawk rakétákkal, amelyek Ukrajnának való átadásáról még vasárnap nyilatkozott Donald Trump amerikai elnök az Air Force One újságíróinak a BBC szerint: „Meglátjuk... Lehetséges.” Szerinte a rakéták „az agresszió egy újabb lépését” jelentenék Ukrajna és Oroszország közötti háborúban, de mindenképpen növelnék Ukrajna azon képességét, hogy Oroszország távoli célpontjait támadhassa. A pilóta nélküli Tomahawk cirkálórakéták hatótávolsága ugyanis 2500 kilométer.

Az Egyesült Államok elnöke azután nyilatkozott így, hogy a hétvégén telefonon beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, s egyetértettek abban, hogy erősíteni kell Ukrajna katonai képességeit ahhoz, hogy Kijev ellentámadásba lendülhessen át Moszkvával szemben. Moszkva korábban figyelmeztette Washingtont, hogy ne szállítson nagy hatótávolságú rakétákat Kijevnek, mert az a konfliktus jelentős eszkalációjához és az amerikai-orosz kapcsolatok megromlásához vezetne. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője Trump nyilatkozatára reagálva rendkívül aggasztónak nevezte a terveket, sőt drámai pillanatról beszélt.

– Mondhatnám nekik, hogy ha a háború nem rendeződik, akkor könnyen lehet, hogy Tomahawkokat küldünk. Lehet, hogy nem küldünk, de megtehetjük – fogalmazott az oroszokra utalva kétértelműen Donald Trump, aki szerint maguk sem akarják, hogy feléjük lőjenek ki ilyen rakétákat.

