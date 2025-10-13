Donald Trump az Ukrajna által kért Tomahawk rakétákról: Meglátjuk, lehetséges

Akár Moszkváig is ellőhetnének az ukránok azokkal az amerikai Tomahawk rakétákkal, amelyek Ukrajnának való átadásáról még vasárnap nyilatkozott Donald Trump amerikai elnök az Air Force One újságíróinak a BBC szerint: „Meglátjuk... Lehetséges.” Szerinte a rakéták „az agresszió egy újabb lépését” jelentenék Ukrajna és Oroszország közötti háborúban, de mindenképpen növelnék Ukrajna azon képességét, hogy Oroszország távoli célpontjait támadhassa. A pilóta nélküli Tomahawk cirkálórakéták hatótávolsága ugyanis 2500 kilométer.
Az Egyesült Államok elnöke azután nyilatkozott így, hogy a hétvégén telefonon beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, s egyetértettek abban, hogy erősíteni kell Ukrajna katonai képességeit ahhoz, hogy Kijev ellentámadásba lendülhessen át Moszkvával szemben. Moszkva korábban figyelmeztette Washingtont, hogy ne szállítson nagy hatótávolságú rakétákat Kijevnek, mert az a konfliktus jelentős eszkalációjához és az amerikai-orosz kapcsolatok megromlásához vezetne. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője Trump nyilatkozatára reagálva rendkívül aggasztónak nevezte a terveket, sőt drámai pillanatról beszélt.
– Mondhatnám nekik, hogy ha a háború nem rendeződik, akkor könnyen lehet, hogy Tomahawkokat küldünk. Lehet, hogy nem küldünk, de megtehetjük – fogalmazott az oroszokra utalva kétértelműen Donald Trump, aki szerint maguk sem akarják, hogy feléjük lőjenek ki ilyen rakétákat.