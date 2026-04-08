Repült a sült libánk Londonba

Ellepik a libák a Nemzeti Múzeum kertjét a héten, mégsem lesz gágogástól hangos a patinás helyszín. A madarak ugyanis sülve-főve várják a Márton- napi vígasságok résztvevőit. Az ízletes szárnyas talán majd újra annyira népszerű és ismert lesz, mint a múlt század ’30-as éveinek derekánvégén, amikor repülőgépen szállították Kecskemétről az agyagtálban sült libát a Ritz Szállóba.