Úgy tűnik, 150 milliós Rolls-Royce-t lízingel Matolcsy Ádám barátja, de a cége szerint tévedés történt

2026-04-08 08:29:00 CEST

Érdekes lízingügylet nyomaira bukkant az MNB alapítványi botrányának egyik főszereplője, a jegybanki megbízásoknak köszönhetően is meggazdagodott Somlai Bálint cégénél a 24. Matolcsy György fiának közeli barátja a Raw Development Kft.-n keresztül – a nyilvánosan elérhető adatok alapján – nem sokkal azelőtt, hogy az Állami Számvevőszék (ÁSZ) közzétette a büntetőeljárás megindításához vezető jelentését, lízingelni kezdett egy alapáron 150 millió forintos Rolls-Royce Spectre típusú luxusautót.

Ez a Magyar Országos Közjegyzői Kamara Hitelbiztosítéki Nyilvántartásában rögzített adatokból olvasható ki, melyek szerint a Somlai érdekeltségébe tartozó társaság 2025. január végén kezdte lízingelni a járművet, amihez az adatok alapján a forrást az ugyancsak Somlaihoz tartozó Safe Faktor Zrt. biztosította.

A portál kiemeli, az adatbázisban az autó alvázszámát is rögzítették, amit több, járműtörténeti jelentések készítésével foglalkozó weboldal is egy Rolls-Royce alvázszámaként azonosított. Az autoDNA nevű nyilvántartás adatai szerint

a szóban forgó alvázszám egy 2024-es évjáratú Rolls-Royce Spectre Coupe elektromos hajtású luxusautóhoz tartozik, melynek ára körülbelül 150 millió forintról indul, de különböző extrákkal bőven 200 millió fölött lehet az ára.

Somlairól egyébként már korábban is ismert volt, hogy a luxusautók rajongója, 2023-ban a 444.hu írta meg, hogy 179 millió forintért árulja az akkor kétéves, használt, elefántcsontszínű Ferrariját. Barátjáról, a volt jegybankelnök fiáról, Matolcsy Ádámról is bebizonyosodott, hogy a drága sportkocsik, köztük a Porschék szerelmese: 911-es Targákat gyűjt, de lefotóztak egy hozzá köthető zöld Porsche Taycant is Dubajban.

A lízingügylet bejegyzése azért is figyelemre méltó, mert az említett Rolls-Royce elektromos meghajtású, a 24.hu pedig a beszerzése előtt fél évvel írta meg a Somlai érdekeltségébe tartozó Raw cégcsoportról, hogy 80 millió forint uniós támogatást kaptak elektromos autó vásárlására. A portál megkereste Somlai Bálintot és a cégét arról érdeklődve, milyen járműveket szereztek be, és azok közt volt-e az említett Rolls-Royce. Azt írták, hogy az európai uniós forrásból a Raw Development Kft. beszerzett

négy BYD Atto3 Comfort,

és hat BYD Seal Excellence típusú autót.

A Raw Facility Management Kft. vásárolt

hét BYD Dolphin Comfort,

két BYD Atto3 Comfort,

valamint egy Peugeot e-Partner típusú autót.

Közölték azt is, hogy a Nemzeti Fejlesztési Központ munkatársai mindkét cégnél helyszíni ellenőrzést végeztek februárban, ennek során szabálytalanságot nem találtak. Az ellenőrök a beszerzett elektromos gépjárműveket megtekintették, azokat alvázszámok alapján azonosították, fotódokumentációt készítettek. Mint írták, a támogatási összeg folyósítása idáig nem történt meg. Hozzátették, hogy az autókat három évig, azaz 2027 végéig nem értékesíthetik, és nem adhatják bérbe.

A Rolls-Royce beszerzését firtató kérdésre azt közölték, hogy

„az ön által említett típusú gépjárművet a Raw-csoport soha nem vásárolt”.

A 24.hu ezt követően ismét a társasághoz fordult, magyarázatot kérve a hivatalos adatokra, választ ezúttal a szintén Somlai Bálint érdekeltségében álló Safe Faktor Zrt. adott, amely a bejegyzés szerint a forrást biztosította a Rolls-Royce beszerzéséhez. A cég igazgatósági elnöke szűkszavúan annyit írt, részleges felmentést kapott a titoktartási kötelezettsége alól, így annyi tájékoztatást tud adni, hogy

„a Hitelbiztosítéki Nyilvántartásában szereplő alvázszám tévedésből került a Raw Development Kft. kötelezetthez párosításra”.

A portál az európai uniós támogatás ügyében kereste a Miniszterelnökséget és a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumot is, ám egyelőre nem kapott választ.