Nagyszabású megemlékezést tartottak a roma holokauszt napján az auschwitzi haláltáborban.
1944 augusztus 2-án - egyetlen éjszaka alatt - megöltek négyezer romát és ezzel felszámolták az auschwitzi cigány tábort. Az európai romák ezen a napon emlékeznek a holokausztban meggyilkolt cigány áldozatokra, vagy ahogy ők nevezik: a Pharrajimosra. Az áldozatok előtt Teleki László és a DK is fejet hajtott, a szocialista képviselő az Auschwitz-Birkenauban tartott megemlékezésen felszólította hallgatóit: elég a vészkorszak, a holokauszt borzalmaiból! A szocialista párt arra hívta fel a figyelmet, hogy a „cigánybűnözés” sulykolása alapozta meg a 70 évvel ezelőtti népirtást is. A képre kattintva galéria nyílik!
Minden esztendőben, augusztus másodikán fejet hajtunk a gyilkos náci eszme áldozatinak emléke előtt, mert ez a kötelességünk. Tisztelnünk kell a múltat, őrizni az emléket, még akkor is, ha az fájdalmas sebeket érint - mondta Teleki László szocialista országgyűlési képviselő a roma holokauszt emléknapján az Auschwitz-Birkenauban tartott megemlékezésen. A politikus beszédét szó szerint közöljük.
Ma emlékezünk meg a Roma Holokauszt (Pharrajimos) áldozatairól egész Európában - emlékeztet a DK közleményében. 1944. augusztus 3-ára virradó éjjel számolták fel a nácik az auschwitz-birkenaui lágerben kialakított cigány családi tábort. Közel háromezer férfit, nőt és gyermeket öltek meg a gázkamrákban ezen az éjszakán.