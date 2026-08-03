Félmillió halott egy lábjegyzet

roma holokauszt;roma holokauszt emléknapja;

2026-08-03 06:00:00 CEST

Szeptemberben választásokra kerül sor Szász-Anhaltban, ahol az Alternatíva Németországért (AfD) párt támogatottsága a közvélemény-kutatások szerint meghaladja a 40 százalékot, és közel áll az abszolút többség eléréséhez. Több mint 80 évvel azután, hogy az auschwitz-birkenaui koncentrációs táborban a „Zigeunerlager” felszámolása során több mint 4300 romát és sintit gyilkoltak meg, Németországban ismét erősödik egy szélsőjobboldali párt, amely nyíltan megbélyegzi és kiemeli a roma állampolgárokat.

2026 áprilisában Enxhi Seli-Zacharias, az AfD politikusa pártbeli kollégáival végigvonult egy német városon, seprűket nyomott azoknak a lakosoknak a kezébe, akiket szintinek és romának vélt, és lefilmezte őket, ahogy a járdát seprik. Közben egy nőnek azt mondta: „A németeknek elegük van – nézd meg, hogy néz ez ki.”

Több mint egy évtizeddel ezelőtt, augusztus 2-án írtam egy rövid cikket egy vezető lengyel újságnak, hogy felhívjam a figyelmet a roma holokausztra. 2014-et írtunk, a 70. évforduló évét, és én éppen a roma ifjúsági aktivista pályafutásom csúcsán voltam. Abban az évben a „ternYpe” Nemzetközi Roma Ifjúsági Hálózat által szervezett „Dikh he na bister” (Nézz és ne felejtsd el) kezdeményezés keretében több mint ezer roma és nem roma fiatalt hoztunk össze 25 országból Krakkóban és Auschwitzban. Ez volt a legnagyobb ilyen jellegű összejövetel, és segített mozgósítani a politikai támogatást: nem túlzás azt mondani, hogy ez a mobilizáció nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az Európai Parlament a következő évben augusztus 2-át az európai roma holokauszt emléknapjává nyilvánítsa.

Azóta tagadhatatlan előrelépés történt. A 2015-ös európai parlamenti nyilatkozatot követően ma már több ország is hivatalosan elismeri augusztus 2-át, és intézményi megemlékezéseket tart ezen a napon.

A megemlékezési helyszínek köre is bővült, ideértve egy új emlékművet a Cseh Köztársaságban, Lety u Písku egykori megsemmisítő táborának helyszínén – amely arról volt hírhedt, hogy a területet 2018-ig egy sertésfarm foglalta el. A farm 2022-es lebontása végre teret engedett egy az áldozatokhoz méltó emlékműnek.

Az oktatási kezdeményezések száma is megsokszorozódott, ami több, egymással összefüggő tényező eredménye. Egyrészt a romák hangja egyre nagyobb szerepet kap az emlékezet alakításában – roma tudósok és kutatók, generációkon, földrajzi területeken és nemzetiségeken átnyúló roma aktivisták, valamint roma művészek és kulturális alkotók kitartóan hangsúlyozták a roma holokausztról való megemlékezés fontosságát.

Másrészt az Európa Tanács, a Roma Oktatási Alap és a Georg Eckert Intézet 2020-as jelentése megállapította, hogy a romák nagyrészt még mindig hiányoznak az európai iskolai tantervekből. Amikor mégis megjelennek, elsősorban passzív áldozatként ábrázolják őket, alig ismerve el cselekvőképességüket, történelmüket vagy ellenállásukat. Erre válaszul az Európa Tanács tagállamai elfogadtak egy állásfoglalást, amely ösztönzi a tankönyvek felülvizsgálatát és a romák bevonását a nemzeti történelemkánonokba. Az EU, az ENSZ és az EBESZ is tett szimbolikus lépéseket ebben az irányban, akár tananyagok kidolgozásával, akár inkluzív megemlékezések szervezésével, akár a „bevált gyakorlatok” népszerűsítésével.

De ezek az eredmények nem teljesek, és a jó szándék még nem hozott kézzelfogható eredményeket.

A romák holokausztja továbbra is csupán lábjegyzetként szerepel a második világháborúról szóló általános történetmesélésben.

A történészek becslései szerint a nácik és kollaboránsaik több mint félmillió romát és sintit gyilkoltak meg. Ennek ellenére a roma áldozatokat túl gyakran ábrázolják vagy az előítéletek szemszögéből – olyan bűnözéssel vagy antiszociális viselkedéssel kapcsolatos sztereotípiákkal, amelyek finoman megerősítik azt a logikát, amely igazolta a romák üldözését –, vagy pedig cselekvőképességüktől és ellenállásuktól megfosztott, névtelen áldozatokként.

A romák érdemi jelenléte a holokauszt-múzeumokban, emlékhelyeken és politikai testületekben csupán elszórt esetekben valósul meg. A roma tanúvallomások és archívumok szórványosak és gyakran hozzáférhetetlenek, ami megnehezíti mind a kutatók, mind a családtagok számára a fontos dokumentumok tanulmányozását. A roma holokauszttal kapcsolatos kutatások alulfinanszírozottak, miközben Európa-szerte több száz emlékhely még mindig nincs megjelölve és nem kap megfelelő tiszteletet.

Ami még rosszabb, a romákkal szembeni rasszizmus – amely eleve lehetővé tette a népirtás bekövetkezését – továbbra is meghatározza a romák életét Európában, és az utóbbi években még fokozódott is.

A romák gyűlöletbeszéddel, rendőri erőszakkal, valamint lakhatási és oktatási szegregációval szembesülnek. A romákkal szembeni előítéletek továbbra is széles körben elterjedtek és veszélyesen mélyen gyökereznek.

A MIA – a romákkal szembeni rasszizmus bejelentésére létrehozott német nemzeti szervezet – legújabb jelentése szerint 2025-ben ugrásszerűen megnőtt az ilyen esetek száma Németországban: összesen 2076 esetet regisztráltak. Görögországban és Szlovéniában a romák államilag támogatott megfigyelésnek és egész városrészek biztonsági intézkedések alá vonásának vannak kitéve, míg Portugáliában és Magyarországon a politikusok politikai haszonszerzés céljából bűnbaknak állítják be őket.

De nem csak a romákról van szó. Úgy tűnik, mindannyian egyre rosszabb helyzetbe kerülünk, mert a történelem mélyebb tanulságait nem sikerült átültetni a politikai valóságba.

A demokratikus normák nyomás alatt állnak. A nacionalizmus, a rasszizmus, az összeesküvés-elméletek és az autoriter politika ismét bekerül a közbeszéd főáramába. A gyűlölet normalizálódik, nem a politika peremén, hanem annak középpontjában. A történelmi revizionizmus és a holokauszt-tagadás megkérdőjelezi a múltról alkotott ténybeli megértést, és átformálja a borzalmakkal kapcsolatos társadalmi konszenzust. A mesterséges intelligencia egy újabb, még nem teljesen tisztázott következményréteget hoz az emlékezetkultúrába – legyen szó deepfake-ekről, archív anyagok manipulálásáról vagy a dezinformáció elterjedéséről.

Abban a 2014-es cikkben arról írtam, hogy az auschwitzi múzeum levéltárában végzett kutatásom során rátaláltam Anna Mirga iratára – egy roma nőére, aki ugyanazt a kereszt- és vezetéknevet viselte, mint én, és Auschwitzban halt meg. Az iratok között tucatnyi másik roma áldozatot is találtam, akiknek ugyanaz volt a vezetéknevük, mint nekem, és olyan keresztneveket viseltek, amelyek unokatestvéreim, nagybátyáim és nagyszüleim révén ismerősek számomra. Ez a felfedezés a történelmet valami elvont dologból valami mélyen személyes dologgá változtatta. Lehetetlen volt nem feltenni a kérdést: ha 80 évvel korábban éltem volna, én is ott lettem volna?

Ez a kérdés soha nem hagyott nyugodni. Mióta anya lettem, ez a gondolat még félelmetesebbé vált: a gyermekeim is ott lettek volna?

Ezért számomra idén augusztus 2. nem csupán az emlékezés napja – hanem egy figyelmeztetés is. A fasizmus soha nem csupán egy fejezet a történelemkönyvekben.

Szavakkal, sztereotípiákkal, közönyösséggel és a demokratikus értékek fokozatos eróziójával kezdődik. Nem elég megemlékezni azokról, akiket meggyilkoltak. Fel kell ismernünk azt is, milyen gyorsan omolhatnak össze a demokratikus társadalmak, amikor az előítéletek, az embertelenné tétel és a politikai szélsőségesség mindennapossá válik.

A szerző az Európai Roma Művészeti és Kulturális Intézet (ERIAC) ügyvezető igazgatója.