Film az éhező gyerekekért

Magyarországon mind nagyobb probléma az éhezés. Erre szeretné felhívni a figyelmet a Éhező Gyermekekért Alapítvány a „Te is segítsd az éhező gyermekeket!” kampánnyal. Pályázatot írtak ki általános iskolás és középiskolás fiataloknak, arra kérték őket, hogy videófilmeken mutassák be, ők hogyan látják az éhezést hazánkban. Habár nem érkezett be annyi pályamű, mint várták, de szerintük így is tanulságos volt a felhívás.