Fényfestéssel emlékeznek a polihisztorra

Fénybe borul június 21-én, szombaton a Gellért-hegy Rudas Fürdő feletti sziklája. A Herman Ottó Emlékév legnagyobb eseményeként videóanimációt vetítenek este fél tíztől éjjeli két óráig, mely a polihisztor munkásságát mutatja be. A mozgóképet a nagyközönség a Duna pesti partjáról, az Erzsébet híd és a Szabadság híd közötti szakaszon tekintheti meg.