Az ok, hogy a Szabadság híd budai hídfőjénél felújítják a patinás létesítményt.
Bár májusban állítólag kijavították a tavaly év végén észrevett hibát, azóta is látni fekáliát, vécépapírt és tamponokat ott, ahol elvileg csak a medence vizének kéne folynia.
Forgalomkorlátozásra kell számítani Budapest I. kerületében, a Szent Gellért rakpart Rudas fürdő előtti szakaszán szombattól december közepéig - közölte a Budapesti Közlekedési Központ.
Fénybe borul június 21-én, szombaton a Gellért-hegy Rudas Fürdő feletti sziklája. A Herman Ottó Emlékév legnagyobb eseményeként videóanimációt vetítenek este fél tíztől éjjeli két óráig, mely a polihisztor munkásságát mutatja be. A mozgóképet a nagyközönség a Duna pesti partjáról, az Erzsébet híd és a Szabadság híd közötti szakaszon tekintheti meg.
A világ legszebb medencéi között említette a thrillist.com amerikai internetes portál a fővárosi Rudas fürdő török kori termálmedencéjét. A 11-es toplistán a Rudas a 4. helyet érte el.