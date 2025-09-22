Októbertől bezár a Gellért fürdő, a Rudas eddigi látogatási rendje pedig jelentősen átalakul

átalakítás;Gellért fürdő;felújítás;bezárás;látogatás;Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.;Rudas fürdő;

2025-09-22 18:46:00 CEST

Az ok, hogy a Szabadság híd budai hídfőjénél felújítják a patinás létesítményt.

Október 1-jétől időszakosan bezárja kapuit a Gellért Gyórgyfürdő és Uszoda, megkezdődik ugyanis a történelmi létesítmény régóta tervezett felújítása – írja a turizmus.com idézve Szűts Ildikót, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei (BGYH) Zrt. vezérigazgatóját, aki a Trend FM-en beszélt a változásokról. A Gellért bezárásáról annyit mondott, hogy a gépészet és maga az épület is rendkívül rossz állapotban van, évek óta nem tudják üzemeltetni a több mint 100 éves hullámgépet sem. – A 2,5-3 évig tartó felújítás idejére a külföldi látogatóknak és a törzsvendégek is helyet kell találni, emiatt a közelben lévő Rudas fürdőben is bizonyos változásokra van szükség – tette hozzá.

Szűts Ildikó szerint üzemeltetőként komoly felelősségük van a fürdők tradícióinak megőrzésében, márpedig a Rudas esetén komoly érték a kötényes fürdőzés. Erre jelenleg a férfiak számára hétfőn és szerdán egész nap, csütörtökön 13, pénteken pedig 11 óráig van lehetőség, ez idő alatt a létesítmény szolgáltatásait csak a férfi vendégek élvezhetik, a hölgyek számára pedig keddenként nyílik ugyanerre mód. – A török fürdő azonban önmagában is komoly turisztikai látványosságunk, sok külföldi vendégünk kifejezetten emiatt látogat el hozzánk, ezért a hét második felében nagyobb teret kell adnunk a koedukált fürdőzésnek – tette hozzá a vezérigazgató.

A megváltozott látogatási rend szerint október 1-jétől a a Rudast minden reggel 6 és 11 óra között a kötényes vendégek (hétfői, szerdai, csütörtöki és pénteki napokon a férfiak, keddenként pedig a nők) használhatják, 11 és 20 óra között viszont a fürdő teljes területe (beleértve a wellnessrészleget, az úszómedencét és a török fürdőt) koedukáltan lesz látogatható. Szűts Ildikó azt is elmondta, hogy a Gellért fürdő bezárásával 4 milliárd forintos bevételtől esik el a BGYH, és a forgalom átterelése a Rudasba lehetőséget ad számukra, hogy a kieső bevételt legalább részlegesen pótolják.