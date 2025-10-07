Hétvégi török kampány a Ruhr-vidéken

Igencsak kétes a visszhangja annak, hogy Binali Yildirim török miniszterelnök hétvégén Németországban kampányol az elnöki köztársaságért. A török polgárok április 16-án döntenek arról, hogy az országban a parlamentáris demokráciát elnöki köztársaság váltsa-e fel.