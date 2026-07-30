Ha nem fogják a kezüket, nagy a veszélye annak, hogy a problémákkal küzdők elkallódnak, mert elkezdenek „gépezni, telózni”, így vonják ki magukat a közösségből a 18-30 éves korosztályba tartozó fiatalok. A Salva Vita civil szervezet által működtetett ifjúsági ház becslése szerint az iskola végeztével tízezer – nagyon tág értelemben vett fogyatékos - eltűnik a látókörből, beszippantja őket a problémájuk, segítség nélkül maradnak. Ráadásul közülük egyre többen nincsenek tisztában a saját állapotukkal sem. Állami támogatás híján az Erasmus+ programból jutott pénzhez az alapítvány Ifjúsági Háza, hogy civilként súlyos társadalmi problémát kezeljen.
A programba pályázó osztályközösségek feladata, hogy mozgásukban, látásukban, hallásukban vagy értelmükben akadályozott felnőttekkel és gyerekekkel közös, szabadidős élményprogramokat szervezzenek.
Sportriporter, műsorvezető, állatgondozó, autószerelő, bűnügyi laboráns - csak néhány foglalkozás, melyben a 2015-ös Neked munka, nekem álom elnevezésű nyílt nap résztvevői kipróbálhatták magukat. Idén folytatódik a fogyatékos emberek esélyegyenlőségét segítő program, és Budapest mellett további öt vidéki város segít valóra váltani az álmokat.
A Salva Vita Alapítvány idén áprilisban először szervezi meg hazánkban a "Neked MUNKA, nekem ÁLOM" napot. E különleges nyílt nap célja, hogy a jelentkező fogyatékos emberek megismerhessék azt a munkahelyet, munkakört, amiről mindig is álmodtak. A program előkészítése már zajlik, az alapítvány várja a programra nyitott munkáltatók és az érdeklődő fogyatékos emberek jelentkezését.