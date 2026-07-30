Tízezer fogyatékossággal élő fiatal tűnik el Magyarországon közvetlenül az iskola után

Ha nem fogják a kezüket, nagy a veszélye annak, hogy a problémákkal küzdők elkallódnak, mert elkezdenek „gépezni, telózni”, így vonják ki magukat a közösségből a 18-30 éves korosztályba tartozó fiatalok. A Salva Vita civil szervezet által működtetett ifjúsági ház becslése szerint az iskola végeztével tízezer – nagyon tág értelemben vett fogyatékos - eltűnik a látókörből, beszippantja őket a problémájuk, segítség nélkül maradnak. Ráadásul közülük egyre többen nincsenek tisztában a saját állapotukkal sem. Állami támogatás híján az Erasmus+ programból jutott pénzhez az alapítvány Ifjúsági Háza, hogy civilként súlyos társadalmi problémát kezeljen.