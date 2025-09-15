A független országgyűlési képviselő közölte, a frissen felújított vonalon kispórolták a biztonsági berendezések egyik alapvető részét.
A másik szerelvény vezetőjének az ütközés következtében súlyos, életveszélyes sérülései keletkeztek.
A kár jelentős, de szerencsére személyi sérülés nem történt.
A Közlekedésbiztonsági Szervezet leírása alapján az óránkénti 60 kilométeres sebességgel egyenletesen haladó szerelvény biztosan haladt, majd ütközött a tehervonatnak.
A tehervonat vezetőjét szerdán kihallgatták a rendőrök. Nem vették őrizetbe, szabadlábon védekezhet.
A katasztrófavédelem munkatársai 3 és fél órás munkával szabadították ki a roncsok közül. Négy utas, egy jegyvizsgáló és a balesetet okozó mozdonyvezető könnyebb sérüléseket szenvedett.
A baleset szerda hajnalban, a Püspökladány–Biharkeresztes vonalon történt. Egy embert életveszélyes állapotban vittek kórházba.