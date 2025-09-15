Életveszélyesen megsérült a vétlen mozdonyvezető a sápi vasútállomáson történt balesetben

A katasztrófavédelem munkatársai 3 és fél órás munkával szabadították ki a roncsok közül. Négy utas, egy jegyvizsgáló és a balesetet okozó mozdonyvezető könnyebb sérüléseket szenvedett.