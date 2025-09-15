Hadházy Ákos közzétette a sápi vonatszerencsétlenség vizsgálatának zárójelentését, szerinte a baleset megelőzhető lett volna

vizsgálat;vonatszerencsétlenség;Hadházy Ákos;Sáp;

2025-09-15 09:21:00 CEST

A független országgyűlési képviselő közölte, a frissen felújított vonalon kispórolták a biztonsági berendezések egyik alapvető részét.

A pár hete lezárult vizsgálat hivatalos zárójelentése szerint a sápi vonatszerencsétlenség megelőzhető lett volna, ha a frissen felújított vonalon nem spórolják ki a biztonsági berendezések egyik alapvető részét – írja Hadházy Ákos a Facebook-oldalán, feltéve a kérdést, hogy „ha ettől nem kellene lemondania egy közlekedési miniszternek, akkor mitől?”

A független országgyűlési képviselő felidézi, Sápon 2023-ban egy magánvasút mozdonyvezetője elaludt, emiatt fékezés nélkül meghaladta a tilos jelzőt és hatvannal nekiütközött egy álló személyvonatnak. A vétlen mozdonyvezető életveszélyes sérülést szenvedett, egy órába telt, amíg a roncsokból ki tudták őt szabadítani. Szerinte a most lezárt jelentés két okot említ meg:

a mozdonyvezető kimerült volt és elaludt,

bár a Püspökladány-Biharkeresztes vonal felújítását két hónappal a baleset előtt adták át ötven milliárdért (ezen a ponton megjegyzi, „Lőrincék építették, kik mások”), az egyik alapvető biztonsági berendezést nem szerelték fel a frissen felújított vonalon.

Ennek az úgynevezett „vonatbefolyásoló rendszernek” – hangsúlyozza a politikus – az a lényege, hogy ha valami miatt a mozdonyvezető meghaladja a tilos jelzést (figyelmetlenség, elalvás, rosszullét), akkor a rendszer vészfékezéssel megállítja a vonatot. Ehhez persze kell a jelző mellett egy egyszerű jeladó, amit minden magyar mozdony érzékelni tud és így szükség esetén magától megáll.

„Nos, a baleset idején ez nem működött, és azóta sem működik: a minisztérium ugyanis egyszerűen nem rendelte meg erre a vonalra ezt az egyszerű rendszert. A villamosításkor és a vágányok felújításakor először még a régi biztosító berendezéseket (jelzőket) sem akarták kicserélni. Ezt végül megrendelték, de az úgynevezett vonatbefolyásoló rendszert (EVM-120) már nem, mert spóroltak. A biztonságon” – hangsúlyozta a képviselő. Hozzátette,

a vizsgálati jegyzőkönyv azonban pontosan kiszámolta, hogy ha lett volna ilyen egyszerű biztonsági rendszer, az időben megállította volna a vonatot.

Hadházy azt írja, a jelentés készítői értetlenül állnak a dolog előtt és azt is leírják, hogy semmilyen kockázatelemzés, számítás nem készült, ami ezt a megmagyarázhatatlan spórolást indokolta volna. Egyetlen utalás volt a dokumentumok között, miszerint a pálya majd később megkapja az EVM-120 rendszernél korszerűbb, egységes európai vonatbefolyásoló rendszert (ETCS). Csakhogy a vizsgálók szerint ez majd 2050 körülre várható, jelenleg tervben sincs.