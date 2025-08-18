Vádat emeltek a mozdonyvezető ellen, aki elaludt, emiatt frontálisan ütközött egy másik vonattal Sápnál

vádemelés;mozdonyvezető;vonatközlekedés;Sáp;

2025-08-18 14:18:00 CEST

A másik szerelvény vezetőjének az ütközés következtében súlyos, életveszélyes sérülései keletkeztek.

Minősített vasúti közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétsége és más bűncselekmény miatt vádat emeltek az ellen a mozdonyvezető ellen, aki súlyos sérülést okozott a másik vonatszerelvény vezetőjének – derül ki a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség közleményéből.

Az ügyészség felidézi, 2023. november 15-én, az éjszakai órákban indult útnak Visontáról Biharkeresztesre tartva az a magánvasút társaság tulajdonában lévő tehervonatszerelvény, amelynek mozdonyát a vádlott vezette. A szerelvény egy dízelmozdonyból és 28 tartálykocsiból állt.

A mozdonyvezető hajnali 4 óra körül Sáp település felé haladva elaludt, ezért a vasútállomásra érve nem vette észre a tehervonatra irányadó tilos jelzést és megállás nélkül nekiütközött az ugyanazon a vágányon várakozó, két személyszállító kocsiból álló személyvonatnak.

A másik szerelvényen öt utas tartózkodott, akik közül egy 8 napon túl gyógyuló, míg a jegyvizsgáló 8 napon belül gyógyuló könnyebb sérüléseket szenvedett.

A mozdonyvezetőnek az ütközés következtében súlyos, életveszélyes sérülései keletkeztek, melyek részben maradandó fogyatékosság és súlyos egészségromlás hátrahagyásával gyógyultak.

A baleset következtében az adott pályaszakaszon a mentési és helyreállítási munkálatok miatt hosszú időn át szünetelt a vasúti forgalom, illetve a közlekedő személyvonatoknál jelentős késések voltak.

A közlemény szerint a vádlott – akinek könnyebb sérülése keletkezett az ütközés során – a cselekményével több, a vasúti forgalmi utasításban rögzített szabályt is megszegett. A Debreceni Járási Ügyészség a vádlott ellen

maradandó fogyatékosságot okozó, vasúti közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétsége és nagyobb kárt okozó, közérdekű üzem működése gondatlan megzavarásának vétsége miatt nyújtott be vádiratot a Püspökladányi Járásbíróságra.

A vádirat mértékes indítványt is tartalmaz, miszerint ha a vádlott beismeri a bűncselekmény elkövetését és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, őt a járásbíróság 3 év 10 hónap fogházban végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre és 6 év vasúti járművezetéstől eltiltás büntetésre ítélje.