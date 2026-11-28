Tizenhat, huszonhat, harminchat évünk elszelelt. Ausztria megint előbb ér utol bennünket, mint mi őt, mert újabb kört ver ránk. Szegénységünk tetemes, ráadásul a kiegyezés is a Holdban. Az Egyensúly Intézet minap publikált szegénységkutatása nem a politikai felelősségre fókuszál, de azért az is akad.
„Szenvedély nélkül nem lehet futballozni” – hangoztatta Horváth Ferenc, a labdarúgó NB I-ben sereghajtó DVTK pozíciójában megerősített trénere a csapat szombati vereségét követően.
összehasonlította az európai átlagfizetéseket az El Mundo című spanyol lap. Az Eurostat és a spanyol INE statisztikai intézet 2014-es összesítő adatai alapján azt találták, hogy a dánok lehetnek a legelégedettebbek, náluk a legmagasabb – 3700 euró – az átlagfizetés. Bulgária áll az uniós lista végén.