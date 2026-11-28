Szegény magyarok: az ország harmadát hagyta az út szélén a Fidesz

Tizenhat, huszonhat, harminchat évünk elszelelt. Ausztria megint előbb ér utol bennünket, mint mi őt, mert újabb kört ver ránk. Szegénységünk tetemes, ráadásul a kiegyezés is a Holdban. Az Egyensúly Intézet minap publikált szegénységkutatása nem a politikai felelősségre fókuszál, de azért az is akad.