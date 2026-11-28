szegénység;Orbán-rezsim;sereghajtó;Egyensúly Intézet;Tisza-kormány;

2026-11-28 09:05:00 CET

Tizenhat, huszonhat, harminchat évünk elszelelt. Ausztria megint előbb ér utol bennünket, mint mi őt, mert újabb kört ver ránk. Szegénységünk tetemes, ráadásul a kiegyezés is a Holdban. Az Egyensúly Intézet minap publikált szegénységkutatása nem a politikai felelősségre fókuszál, de azért az is akad.

Az elmúlt tizenhat év kormányzásának politikai elkövetői és felelősei soha nem látott, történelmi fejlődést hajlamosak hangoztatni penetráns országlásuk eredményeként, miközben a valóságban az út szélén hagyták a társadalmat. Annak is az ágrólszakadt és/vagy a vélt sokaság rokonszenvét nem bíró csoportjait. A gyengébbeket, az elesetteket, a hangtalanokat, a rászorultakat. Egészen szokatlan forgatókönyv a nemzet felvirágoztatására, keresztény kútfőből különösen. Orbán az elmúlt száz év legsikeresebb évtizedének titulálta a nevéhez köthető időszakot: amióta a negatív számokat feltalálta egy ázsiai könyvelő jó kétezer éve, az ő mondatának is van értelme. Meg hát a huszadik században nem volt nagy a verseny a gazdaságfejlesztésben, a lehetőséget többnyire elvitték a háborúk, és ami maradt belőle, azt a szocialista tervgazdálkodók.

A Fidesz-KDNP nemzeti konzervatív politikájának nyeregben tartása annyi pénzeszközt lekötött, hogy nem maradt szusz a lényegre, az emberek jólétének emelésére. Miközben arra is rájöttek, hogy a nemzeti tőkésosztály megerősítésének védernyője alatt („amit korrupciónak neveznek, az gyakorlatilag a Fidesz legfőbb politikája”) rengeteget tudnak leleményeskedni.

És a választói milliók (a centrális erőtérben elegendő tömegben) mindig, mindent elhittek.

Olyasmit gondolhattak a propagandából kiindulva, hogy inkább Mészáros Lőrinc gazdagodjon, semhogy a Gyurcsány visszahozza a komcsikat, vagy Márki-Zay háborúba vigye a fiainkat, vagy Magyar Péter visszahozza a komcsikat, háborúba vigye a fiainkat, és kevés szabadidejében átműtse az unokáinkat. Már annyira közhelyesnek hatott, hogy szinte mondani is kellemetlen volt, hogy a nemzeti konzervatív közönség egy forint nem sok, annyit se bocsátott volna meg az egykori ellenzékének a hasonló mételyekből.

(Nem gondolnak bele igazán, vagy inkább egyáltalán nem, hogy mit tettek volna adott esetben egy baloldali Tiborcz, baloldali Garancsi, baloldali Győzike vagy baloldali Fásy Ádám panama után, vagy mit tettek volna egy baloldali Médiatanács, baloldali közmédia, baloldali választási bizottság, baloldali Rogán-találmány vagy baloldali Matolcsy-fiú luxusautó-gyűjtemény ügye után. Nem gondolnak bele, sőt, mostanság a kognitív disszonancia már olyannyira óriásira dagadt, hogy a Tisza-kormányt és szavazóbázisát egyenesen a patás ördög művének tekinti a konzervatív influenszer szcéna, lásd Bencsik András aktuális agybaját, miszerint bármely komcsi titkosrendőrségnek besúgó nagypapa bűne klasszisokkal kisebb, mint azoké az unokáké, akik a Tiszára szavaztak. Innen szép nyerni napfényre szóló vouchert.)

A szegénységből való kitörés is szélsőségesen nehéz és lassú folyamat

Az Egyensúly Intézet minap megjelent tanulmányában olvassuk, hogy a magyarok harmada küzd alapvető megélhetési nehézséggel. Mintegy 2,6 millió felnőtt honfitársunk számára bizonytalan az otthona fűtése, nem jut elég pénze arra, hogy legalább minden második nap húst vagy halat egyen, vagy nem tudna saját erőből kifizetni egy 120 ezer forintos váratlan kiadást, idézzük az elemzést. A 2026-os szegénységkutatás szerint közülük 633 ezren mindhárom nehézséggel egyszerre szembesülnek. Minden hatodik magyarnak gondot okozhat a lakása kifűtése ezen a télen, a 65 év felettiek közel harmada bizonytalan abban, hogy végig ki tudja-e fűteni az otthonát.

Minden ötödik magyar saját erőből nem tudna kifizetni egy 120 ezer forintos váratlan kiadást, és ugyanennyien csak nagy nehézségek árán tudnák megtenni ezt.

Lemondás? Kölcsönkérés? Hitelfelvétel? Nélkülözés? Olvassuk azt is, amit nap mint nap érzünk, ha nyitott szemmel járunk: a legfontosabb összehasonlító mérőszámok alapján Magyarország hosszú ideje az Európai Unió egyik legszegényebb országa. Ráadásul a társadalmi mobilitás évtizedes befagyása miatt a szegénységből való kitörés is szélsőségesen nehéz és lassú folyamat.

És akkor belenézünk a közelmúltunkba, ahol a politikai elit első számú feladatává a hatalomhoz ragaszkodás vált (az Egyensúly Intézet tanulmánya reprezentatív telefonos megkérdezésre épül, a politikai felelősség tárgyalása nem célja). A 2002-es év volt a vízválasztó: a nyolc év ellenzékiség után kormányra került és első ciklusa vége felé közeledő Fidesz a hatalmát érezte veszélyben. Hogy a bánatba virágoztassa fel a nemzetet az ő dicsőségére Ezüsthajón, ha ide-oda lóbálja az ingát az elégedetlen választói tömeg! Emlékeink szerint akkoriban az Index ígéretszámlálója 1916 milliárdos Fidesz-ígéretcsomagot számlált. A verseny eredményesen és sajnálatosan belehajszolta a végül diadalmaskodó balliberális kormányt a száz napos túlköltekezésbe, ami után 9 százalék fölött maradt az államháztartási hiány (2164 milliárd forint) a ciklus végére, és elvezetett az őszödi beszéd káromkodásoktól lefejtett valóságához.

Hasonló mértékű volt a hiány akkoriban, mint amit a Fidesz-KDNP hagyott a Tisza-kormányra tizenhat év kétharmados teljhatalom-gyakorlás és katasztrofális választási propagandaköltekezés után (a GDP 8,3 százalékát, mintegy 7110 milliárd forintot). E helyt nem tudunk ennél több azonosságot felmutatni a Fidesz és az MSZP között, de másutt se nagyon, legfeljebb a politikacsinálás alaptechnológiáiban és alkuügyleteiben. Amit meghaladni nem kell félnünk jó lesz, reméljük. Szép feladat egy szolidaritásban fogant baloldali mozgalomnak.

Csak hónap végén kihúzzák: ez volt a gazdaságpolitika

Érteni véljük persze: ha eltanácsolják a politikacsinálót a kormánytól, akkor nem tudja fellendíteni az országot, pedig az isten is erre teremtette, még az emberek is imádkoznak érte a születésnapján, mi ez, ha nem népakarat? De ebből roppant drága működés jött létre, aminek a füstje teljesen eltakarta a lényeget a végére. Az országot. Ami kényes üzem. Sok embert érint, hovatovább mindenkit. Jóban-rosszban.

A baj akkor van, ha minden jó a felső tíz százalék, minden rossz meg az alsó negyven osztályrésze. Orbán gazdaságpolitikája, miszerint a javak lecsorognak az alsó rétegekhez, szegényházat hozott létre.

Annyit adott, amennyivel a többség hónap végéig kihúzza. Vagy addig se. A nép nem lázadt fel, mert a 2014 óta nem létező kétharmad gigantposzterekre ragasztott illúziója alapján kisebbségben érezte magát. A Magyar Péter-jelenség szakította szét ezt a mágikus plakátot országszerte, tépésről tépésre, ami mögött a Tovarisi konyec!-grafika rozsdafoltos parafrázisa tűnt fel Orbán tarkójával.

Itt tartunk most. Kiegyezés még a láthatáron sincs, legalábbis a felelősökkel. A bűnöket bűnhődésnek kell követnie. Hogy aztán, visszaesve a kezdőmezőre, ismét elkezdhessünk nyargalni, nehogy még egyszer utolérjen bennünket Ausztria. De most a változatosság kedvéért érdemes volna kipróbálni, hogy mire képes egy tanult, művelt és egészséges ország, szemben a feudálissal, a kiskirályok és kegyeltek korával. Aki a ciklus végére eredményt ígér, vessük a mókusok elé, merthogy ezt a sikert kizárólag emberöltőben mérik. Igen: ez a rossz hír, a jó hír pedig az, hogy a reális helyzetértékelés elengedhetetlen a notórius kudarckerüléshez.