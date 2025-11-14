Menczer Tamás szerint sértő a magyarokra az ukrán nagykövet nyilatkozata, hogy a választás másnapján változik a divat, véget érhet Ukrajna kormányzati lejáratása

interjú;sértegetés;vélemények;ukrán nagykövet;Menczer Tamás;Sándor Fegyir;választás 2026;

2025-11-14 18:48:00 CET

A magyar származású Sándor Fegyir egy fontos mutatóra hívta fel mindenki figyelmét: eddig hetvennyolc magyar halt meg Ukrajnáért, ez a szám az orosz hadseregben nulla.

Figyelj! A budapesti ukrán nagykövet világosan elmondta: Volodimir Zelenszkij kormányváltást akar Magyarországon , és várja az ukránbarát Tisza-kormányt. Nagykövet úr, mit képzel magáról? – válaszolta felháborodva csütörtöki Facebook-videójában Menczer Tamás a Fidesz kommunikációs igazgatója, arra az interjúra reagálva, amelyet Ukrajna budapesti nagykövete, Sándor Fegyir. adott a 24-nek adott. Ebben a diplomata úgy fogalmazott, április 13-án, a 2026-os magyarországi parlamenti választás másnapján változni fog a divat.

A magyar származású Sándor Fegyir, aki civilben az ungvári egyetem szociológia és szociális munka tanszékének vezetője, a filozófia doktora, a fronton is tartott órákat, a lassan négy éve tartó orosz-ukrán háború egyik mutatóját emelte ki nyilatkozatában: hetvennyolc magyar halt meg Ukrajnáért, az orosz hadseregben nulla. Szerinte ez is alátámasztja, hogy hiába az összes kormányzati lejárató kampány Ukrajna ellen, a magyarok döntő többsége mégis Ukrajna győzelmének örülne. – A népe egyebek mellett azért is harcol, hogy teljesítse Orbán Viktor vágyát az orosz szomszédság elkerüléséről. A nagykövet szerint Oroszország semmiképpen nem tud győzni a háborúban, sőt ha meglökik, szét fog hullani – ahogy 1991-ben a Szovjetunió is szétesett – hangsúlyozta a nagykövet.

A kérésre, hogy nem is érzi a hatását a magyar társadalomban a kormányzati kampánynak, nem érez-e ellenszenvet az ukránokkal szemben, Sándor Fegyir azt a választ adta: „Látták Rubens A három grácia című képét? És a Louvre-ban a milói Vénuszt? A divat változik. De mi úgy szeretjük a nőket, ahogy korábban szerettük. Csak a divat változik. Április 13-án változni fog a divat. Úgy gondolom, nem fognak velem ebben vitatkozni” – mondta, majd arra, hogy a választás napján változik-e a divat, annyit tett hozzá, hogy a másnapján.

A várható fideszes vereség emlegetése, a jelzés, hogy az ukrán nagykövet szerint Orbán Viktor pártja meg fog bukni 2026-ban, nem jól viselte Menczer Tamást, aki a magyarok sértegetéseként értékelte Sándor Fegyir véleménynyilvánítását, így: „Az, hogy mi nem akarunk háborút, az nem egy múló divat. Az, hogy számunkra Magyarország az első, az nem egy múló divat. Mindez a szívünk közepe. Hogy képzeli, hogy sértegeti a magyarokat? Értjük, hogy az ön elnöke, Volodimir Zelenszkij egy ukránbarát, Ukrajnát kiszolgáló és Brüsszel által irányított bábkormányt akar. Mi meg egy magyarbarát Orbán-kormányt. Nemet mondunk a háborúra, nemet mondunk Ukrajna EU-tagságára is. A magyarok sértegetését pedig fejezze be!”