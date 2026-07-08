Valahányszor történik valami szenzációs a világban, előkerülnek a kultikussá vált sárga família próféciái. Ez alól a futball-világbajnokság sem kivétel, de a magyarázatot nem Springfieldben kell keresni.
A huszonhét évad után meglepő kijelentést tett a Simpson család című rajzfilmsorozat producere. Al Jean (54) a Hollywood Reportrenek elárulta: gondolkodnak azon, hogy a 30. évad után abbahagyják a népszerű történet gyártását - írja a Blikk.
Május 4-én sugározzák a brit és észak-amerikai televízióban A Simpson család című rajzfilmsorozat Lego-epizódját, amelyben Springfield városa és minden lakója Lego-formában jelenik meg.