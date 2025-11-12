Elrabolt egy újszülöttet egy budapesti nő, majd parókát húzott, hogy elmeneküljön a hatóságok elől

csecsemő;BRFK;emberrablás;újszülött;SOTE;személyi szabadság megsértése;

2025-11-12 12:13:00 CET

A nő a babát sajátjaként mutatta be a családjának, de röviddel utána már a SOTE egyik csecsemőgondozójába helyezte el, majd elhagyta a kórházat. A rendőrség 18 éven aluli sérelmére elkövetett személyi szabadság megsértésével gyanúsítja, elmeorvosi vizsgálatnak is alávetik.

Megrendítő bűncselekményről számolt be a BRFK egy szerdai sajtótájékoztatón. Egy nő ellopott egy újszülöttet, majd parókával álcázva magát menekült a hatóságok és a szülők elől. Az illető a sajátjaként mutatta be a családjának az újszülöttet, alig egy órával később pedig már a SOTE-nál adta le – írja az Index.

November 8-án a délutáni órákban a VIII. kerületből érkezett segélyhívás a rendőrséghez, amikor egy édesanya észlelte, hogy eltűnt az újszülött gyermeke a lakásából. Mint kiderült, két nappal korábban ismerkedett meg kisbabát elrabló nővel, a 31 éves Renátával, aki egy alapítvány munkatársának adta ki magát.

Az illető az említett napon a lakásában fogadta a nőt, és azt mondta, hogy a felajánlott tárgyakat egy másik helyszínen tudja átvenni, addig ő szívesen vigyáz a gyerekekre. Mire az édesanya felismerte, hogy átverték, a magát szőke parókával álcázó, takaróba bújt nő már elmenekült a lakásból a csecsemővel együtt. Alig másfél órával később egy másik bejelentést kaptak, miszerint a nő a csecsemőt a SOTE egyik csecsemőgondozójába helyezte el, majd elmenekült a kórházból.

A nő vallomásában azt állította, hogy először elvitte a nagyjából nyolc-tíz napos gyereket a lakásába, ahol sajátjaként mutatta be a családtagjainak, majd közölte, hogy nem kívánja megtartani, ezért adta le a kórházban. A nő jelenleg szabadlábon védekezik, állítása szerint nagyon megbánta a történteket. A rendőrség 18 éven aluli sérelmére elkövetett személyi szabadság megsértésével gyanúsítja, amiért akár öt év szabadságvesztést is kiszabhatnak. A nyomozás jelenleg is tart, a történtek miatt elmeorvos is vizsgálni fogja a nő állapotát - írja a lap.

A csecsemő jól van, nem sérült meg.