A vörös szőnyegnél csak egy dolog trendibb: a csontsoványság Ariane Grande után szabadon

Nem éri meg naivnak lenni: sehol nem tart a testpozitív mozgalom. Legalábbis annyi bizonyos, ezer önelfogadást hirdető hírességre jut legalább egy, aki saját egészségét is kockáztatja, csak hogy két számmal kisebb ruhában lépjen a vörös szőnyegre. Minderre pedig jut legalább egy cég, amely dollármilliárdokat nyer az egészséges testképről alkotott össztársadalmi ellentmondásból.