A vörös szőnyegnél csak egy dolog trendibb: a csontsoványság Ariane Grande után szabadon

Szeptember elsején véget ért Ariana Grande Eternal Sunshine nevű turnéja, szóval ígéretéhez hűen hosszabb szünetre megy. Annak, hogy épp pályája csúcsán dönt így az énekesnő, nem az a töménytelen mennyiségű munka az oka, amely eddig 16 Grammy-jelöléshez, három Grammy-díjhoz vagy 33 éves korára 8 stúdióalbum elkészítéséhez kellett. Cirka három éve ugyanis amellett, hogy az énekesnő neve rendre felmerül, ha a legkeresettebb popsztárokról van szó, referencia lett a testképzavarról folyó vitákban is.
Az egész 2023 áprilisában kezdődött, amikor maga az énekesnő beszélt egy, a TikTokra feltöltött videóban arról, hogy tisztában van vele, sokan aggódnak az egészségéért, valójában végre túl van élete egyik legrosszabb szakaszán. De a rajongók már akkor nehezen tudtak mit kezdeni azokkal az érvekkel, miszerint a korábbi évekhez képest látványosan rengeteg kilótól megszabadult énekesnő szerint a látszattal ellentétben valójában végre kikerült élete egyik legmélyebb, antidepresszáns és alkohol uralta gödréből.
A szkeptikusok miatt a videó minden előzetes célja ellenére épp, hogy inkább gyújtópontja lett annak a vitának, amely évek óta zajlik az énekesnő sokak szerint kérdéses jóllétével kapcsolatban.
Gyakorlatilag nincs a közösségi médiának olyan szelete, ahol ne jelenne meg időről időre néhány összehasonlító fotó a “2023 előtti és utáni Arianáról”, etetve ezzel együtt a vita két főbb táborát: azokat, akik szerint az énekesnő úgy néz ki, ahogyan szeretne, és azokat, akik szerint minimum felelőtlen egy olyan embernek propagálni a drasztikus soványságot, aki tinédzser lányok millióinak jelent első számú példaképet.
Habár minden várakozást felülmúlt a 2024-es Wicked című musical mozis debütálása,
a sikert meglehetősen beárnyékolta az ismét fellángolt vita, miután megérkeztek az első fotók a vörös szőnyegről és a csontsovány Ariana Grandéról.
A film promóciós körútján a számtalan interjút az énekesnő így arra használta fel, hogy újfent felhívja a figyelmet arra, nem kellene normalizálni a sztárok külsejével, egészségével kapcsolatos spekulációkat. A 16 éves kora óta a reflektorfényben élő énekesnő már ekkor ahhoz hasonlította az élményt, mintha egy petri-csészében élne, ahol folyamatos megfigyelés alatt áll. Ariana Grande az évek alatt végig kitartott amellett: a közélet kritikus része téved abban, hogy bármilyen egészségügyi vagy mentális problémával küzdene, a most lezárult turnéját egyenesen úgy jellemezte, mint élete egyik „legszebb” és „legmegerősítőbb” és „legcsodálatosabb” élményét. Nem mellesleg még a visszavonulás előtt stílusosan megjelent 8. stúdióalbuma is, amely többek között a toxikus közeggel való megküzdésről és a sztársággal járó folyamatos ítélkezés elviseléséről is szól. Petal című videóklipjében nem is finomkodott mindennek a képi megjelenítésével sem.
A vitában nem az énekesnő malmára hajtotta a vizet az sem, hogy 2023 körül a sztárvilág felfedezte magának az Ozempicet. Ezt ugyan eredetileg nem a testsúly csökkentésére fejlesztették ki – hanem a 2-es típusú cukorbetegségre –, de nem meglepő módon beigazolódott az a disztópikus jóslat, miszerint, ha létezne egy szer a világon, amellyel pofonegyszerű lehet a súlyvesztés, akkor azért minden, az egészséges táplálkozásról és rendszeres testmozgásról szóló motivációs beszédet egy pillanat alatt sutba vágná a többség. Az Ozempic vényköteles gyógyszer, de tényleg csak egy injekció hetente és rendkívül hatékony a plusz kilók eltüntetésében – csakúgy, mint az azóta kifejlesztett, hasonló eredményeket produkáló és már most dollármilliárdokat termelő társai.
Ha más nem is, de a biznisz sikeressége mindenképp bizonyíték arra, semmit nem tanult a társadalom az évszázadok – vagy inkább évezredek – óta létező szépségideálok pusztító erejéről.
A szó szoros értelmében pusztító, hiszen amilyen rohamosan nő az Ozempichez hasonló gyógyszerek értéke, olyan gyorsan lát napvilágot egyre több kutatás az ismert és nem ismert káros hatásokról – nem mintha ez a felhasználók többségét különösebben érdekelné. Bár az sem segít a helyzeten, hogy az elmúlt hónapokban nem egy világsztár jelent meg a nyilvánosság előtt önmagához képest valóban látványosan soványan.
Széles körű aggodalmat váltott ki többek között Kelly Osbourne és Sharon Osbourne megjelenése a BRIT Awards márciusi ceremóniáján, Whoopi Goldberg kényszerült magyarázkodásra az ő esetében amúgy nem túl drasztikus súlycsökkenés miatt, vagy egyesek már egyenesen „Ozempic-arcról” beszéltek Katy Perry megváltozott külsejét látva idén februárban.
Sőt, kifejezetten erős kritika éri azokat a világsztárokat, akik részben az egészséges testképre vagy életmódra építették karrierjüket – köztük a szintén drasztikus szálkásodáson átesett Dwayne Johnson színészt vagy Lizzót is. Utóbbi Grammy-díjas rapperként sokáig az éllovas szószólója volt annak, hogy kövérként is magabiztosan lehet mozogni a sztárvilágban: többek között ez a hozzáállása volt az, amiért tetemes méretű rajongótáborra tett szert az évek alatt. Így csalódást keltett, hogy hirtelen rengeteg kilótól szabadult meg – talán épp ezért nem véletlen az sem, hogy azért egy idő után a nyilvánosságban is leszögezte, csak egy rövid ideig használta az Ozempicet, de már a diétában és az életmódváltásban hisz.
Minden vészjósló jel ellenére a társadalom látványosan nem döntötte még el, hogyan is kezelje a jelenség rohamos terjedését
– amelynek felmérések szerint főleg a tinédzserek isszák meg a levét. Nikki Glaser humorista például már a 2025-ös Golden Globe beszédében úgy jellemezte a filmvilág egyik legfontosabb eseményét, mint az „Ozempic legnagyobb estje”, miközben több híresebb fogyasztó már interjúkban bizonygatja a módszer előnyeit. Sőt, Kim Kardashian a legnagyobb természetességgel beszél arról, ha bele kell férnie egy ruhába, akkor nagy szolgálatot tesz neki a módszer abban, hogy hetekkel az esemény előtt gyorsan gyorsan megszabaduljon pár felesleges kilótól. (A hasonló eredménnyel járó úgynevezett crashdiéta már régóta bevett módszer a sztárvilágban és a köré épített máz ellenére nem jelent többet, mint szándékos éheztetést: a napi 1200 kalóriánál kevesebb étel fogyasztása ugyanis minden, csak nem egészséges. Csupán annyi változott most, hogy ezt a káros gyakorlatot kiválthatja egyetlen szer.)
Amikor 2019-ben Billie Eilish igazán betört a zeneiparba, megkérdőjelezhetetlen tehetsége mellett azzal került a bulvárlapok címoldalaira, hogy a Z Generáció egyik legnagyobb sztárja divatba hozta a fiatalok körében a testi adottságokat eltakaró bő szárú nadrágot és bő szabású pólókat, pulóvereket. Rengetegen beszéltek ebben az időben a helyes testkép népszerűsítéséről és sokan azt gondolták, olyan sztárokkal, mint Eilish, révbe ért a sokat hangoztatott testpozitív szemlélet. Csakhogy ez koránt sincs így, az Adolescent Research Review nevű, fiatalokkal foglalkozó szaklap egy 2026-os felmérése is még mindig egyértelmű bizonyítékot talált a tinédzserek evési- és testképzavarainak megjelenése és a közösségi média használata között.
Sőt, a TikTok 2025 nyarán úgy akart valamiféle előrelépést tenni ennek megelőzésében, hogy betiltotta a „SkinnyTok” hashtaget, miután ennek segítségével elárasztották a felületet többek között azok a tippek, hogyan lehet gyorsan és hatékonyan rengeteg kilótól megszabadulni. Láthatóan egy hashtag betiltása pedig épp annyira álságos megoldás, mint amennyire parttalan a testpozitív mozgalom eredményeiről beszélni egy olyan korban, ahol a motivációs beszédek, életmód tanácsadó közösségi média bejegyzések mellett a többségnek bőven elég egyetlen lökés, hogy a könnyebb utat válassza.