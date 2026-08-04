Az 58-szoros magyar válogatott labdarúgó Gulácsi Péter kedden bemutatkozott új csapatánál, a Villarrealnál. A 36 éves hálóőrt korábban már többször leírták, ám nem törték meg a nehéz helyzetek, a karrierjében Spanyolországban teheti fel a pontot az i-re.
Nagyon izgalmasan alakul a spanyol labdarúgó-bajnokság hajrája, a Barcelona, a Real Madrid, az Atlético Madrid és a Sevilla is odaérhet az első helyre négy körrel a vége előtt.
Kétszer is vezetett otthon a Sevilla a Barcelona ellen, mégis katalán győzelem lett a vége.
A hónapok óta szenvedő fővárosiak a Bajnokok Ligája-indulást érő helyen álló Sevillát győzték le hazai pályán.
A spanyol focit és a Bajnokok Ligáját nem kötelező mindenkihez eljuttatni, így semmi nem kötelezi a TV2 Csoportot, hogy sokak számára fogható csatornán adja. A Spíler2 péntektől szerepel a Telekom kínálatában, amit ugyan 30 nappal korábban be kellett volna jelenteni, de mindig van kiskapu.
A 2016/2017-es szezonban másodszorra is összecsap holnap este a spanyol labdarúgó-bajnokság két legsikeresebb egylete, a 32-szeres bajnok Real Madrid és a huszonnégyszer – legutóbb tavaly és azelőtt – első FC Barcelona. Az El Clásicónak, azaz a klasszikusnak nevezett rangadónak az ősi riválisok közti presztízsen túl ezúttal a bajnoki végeredmény szempontjából is különös tétje van: esetleges győzelmével akkora előnyre tenne szert, hogy gyakorlatilag már a 33. forduló után, öt körrel a vége előtt megnyerné a ligát a Real Madrid.
Különösebb rangadó nélkül, a 27. játéknappal folytatódik a spanyol labdarúgó-bajnokság.
Csonka fordulót rendeznek a spanyol labdarúgó-bajnokságban, hiszen a tabella élén álló Real Madrid Japánban, a klubvilágbajnokságon vesz részt, s vasárnap lép pályára a döntőben, a Kasima Antlersszel szemben. Amennyiben Zinédine Zidane együttese nem kap ki, úgy veretlenségi szériája már 37 mérkőzésre emelkedik.
A Betis 2-0-ra legyőzte a vendég Las Palmast a spanyol labdarúgó-bajnokság 12. fordulójának pénteki első mérkőzésén.
A statisztika alapján maradhat a spanyol labdarúgó-bajnokság élén, a 9. fordulót követően is az Atlético Madrid. Diego Simeone együttese ugyanis, amely a Bajnokok Ligájában hét közben folytatta száz százalékos sorozatát, utoljára 2010-ben győzött a „matracosok” ellen.
Rangadót rendeznek a spanyol labdarúgó bajnokság 6. fordulójában, hiszen a hétközi játéknapon a Villarreal ellen botlott Real Madrid a meglepetésre az 5. helyen álló Las Palmas vendégeként lép pályára.
A Bajnokok Ligája-győztes Real Madrid és a BL-döntőben a királyi gárdával szemben alulmaradt Atlético Madrid is szombaton lép pályára a spanyol bajnokság második fordulójában.
Legkésőbb ma este hét óra körül megtudjuk, hogy a Barcelona vagy a Real Madrid nyeri meg a spanyol bajnokságot.
Egyetlen forduló maradt hátra a spanyol bajnokságból, s mondhatjuk azt, helyreállt a világ rendje, miután a Real Madrid a második helyre került fel azt követően, hogy az Atlético Madrid, amely a 37. fordulóig ugyanannyi pontot gyűjtött, mint az FC Barcelona, nagy meglepetésre az utolsó előtti helyezett Levante otthonában szenvedett 2-1-es vereséget.
Nem sok esélyt adott az FC Barcelona a Getafe együttesének a spanyol bajnokság 29. fordulójában. A katalánok 6-0-ra verték otthon ellenfelüket, így ugyanaz az eredmény született, mint tavaly áprilisban.
Nagyon sima meccsnek ígérkezik a Getafe vendégjátéka Barcelonában. A blaugrana tavaly 6-0-ra intézte el hazai pályán a madridi külváros együttesét. Tovább gyűjtögetheti a pontokat az Atlético Madrid, amely aligha botlik otthon a La Coruna ellen. Las Palmasban lép pályára a Real Madrid. A királyi gárda tavaly októberben 3-1-re nyert a „baleáriak” ellen.
Megoldható feladat előtt áll mind a Real Madrid, mind az FC Barcelona a spanyol labdarúgó-bajnokság 4. fordulójában.
A spanyol bajnokság példája is bizonyítja mennyire szép és persze kiszámíthatatlan játék a labdarúgás. Január elején mindenki a Barcelonát temette a Luis Enrique és a Messi közötti állítólagos vita, no és a katalánok formán kívüli teljesítménye miatt. Aztán februárban és márciusban a királyi gárda került célkeresztbe váratlan vereségei és Cristiano Ronaldóék lélektelen játéka miatt.
A labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében a Real Madridnak kedden este nyernie kell ahhoz, hogy valamelyest feledtesse a spanyol bajnokságban nyújtott pocsék teljesítményét. A szurkolók annyira elkeseredettek, hogy egyharmaduk túladna Cristiano Ronaldón. Az FC Porto 2004 után először kerülhet be a BL-ben a legjobb nyolc közé. Abban az évben Európa trónjára ülhetett.
Váltás történt a spanyol bajnokság élén. Miután ugyanis a Real Madrid nagy meglepetésre kikapott a Bilbao otthonában, a Barcelona vasárnap valósággal letarolta a Rayo Vallecanót, így a katalánok az élre álltak. Németországban viszont tovább növelte előnyét a Bayern München, amely jópár fordulóval a pontvadászat vége előtt megszerezheti a bajnoki címet.
Nehéz elragadtatás nélkül beszámolni a vasárnapi El Clásicóról (3-4). Spanyolországban akadnak olyanok, akik megkockáztatják: az utóbbi 50 évben a mostanihoz fogható Real Madrid-Barcelona összecsapás nem zajlott. Dramaturgiája, lüktető irama, a fantasztikus megoldások sora, s voltaképpen még a vitatható bírói ítéletek is azt szolgálták, hogy az élmény feledhetetlenné váljon. Többet a futballtól kívánni se lehet!