A bajnoki cím a tét a spanyol klasszikuson

A 2016/2017-es szezonban másodszorra is összecsap holnap este a spanyol labdarúgó-bajnokság két legsikeresebb egylete, a 32-szeres bajnok Real Madrid és a huszonnégyszer – legutóbb tavaly és azelőtt – első FC Barcelona. Az El Clásicónak, azaz a klasszikusnak nevezett rangadónak az ősi riválisok közti presztízsen túl ezúttal a bajnoki végeredmény szempontjából is különös tétje van: esetleges győzelmével akkora előnyre tenne szert, hogy gyakorlatilag már a 33. forduló után, öt körrel a vége előtt megnyerné a ligát a Real Madrid.