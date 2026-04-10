Egyedül Európában - Orbán kedvenc sportújságírója

Európában egyedülálló módon, kizárólag Magyarország rendelkezik köztársasági elnök által kinevezett futballnagykövettel, aki nem is korábbi kiváló labdarúgó, hanem sportújságíró. A Népszava írásos érdeklődésére a megkérdezett 54 európai labdarúgó-szövetség közül 41 válaszolt, máshol nincs ilyen, mint nálunk.