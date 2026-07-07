Rekordok dőltek meg a 2016-os foci Eb-n

A franciaországi labdarúgó Európa-bajnokság bevonul a történelembe. S nemcsak a rekord számú résztvevő miatt. Az idei Eb-t a „szélsőségek", vagy az "érdekes rekordok tornájának” is nevezhetik majd. A következő adatokból kiderül, miért.