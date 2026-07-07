A közlekedési és beruházási miniszter szerint ezzel vége a lázári titkolózásnak.
Egy tajvani lap szerint a koronavírus kínai „szülőhelyén” tavaly naponta százával vették az urnákat az emberek.
Az orosz elnök a kimutatások minőségére panaszkodott, erre új igazgatót kapott az orosz statisztikai hivatal - az eredmény nem maradt el.
Az MSZP arra szólítja fel a kormányt: "ne hamis statisztikákkal hülyítse az embereket", hanem a fizetéseket és a szakképzés színvonalát emelje!
A franciaországi labdarúgó Európa-bajnokság bevonul a történelembe. S nemcsak a rekord számú résztvevő miatt. Az idei Eb-t a „szélsőségek", vagy az "érdekes rekordok tornájának” is nevezhetik majd. A következő adatokból kiderül, miért.
Novemberre 100 %-os foglalkoztatottságot kell produkálnunk – írta a minap egy ismerősöm, aki a közmunkások ügyeit intézi valahol Magyarországon. Erről egyfelől a jó öreg tervgazdálkodási időszak jutott eszembe, másfelől pedig Winston Churchillnek ama nevezetes mondása a saját maga által hamisított statisztikákról.