Vitézy Dávid lépett, már böngészhetők a MÁV részletesebb és bővebb havi késési statisztikái

MÁV;Lázár János;Vitézy Dávid;bővítés;részletek;titkolózás;statisztikák;vonatkésések;

2026-07-07 08:49:00 CEST

A közlekedési és beruházási miniszter szerint ezzel vége a lázári titkolózásnak.

Miniszterként abban hiszek, hogy a titkolózás és a hatalmi arrogancia helyett őszinteségre van szükség, különösen egy olyan nehéz helyzetben, mint amibe a magyar közlekedés ügye jutott az elmúlt évek rombolása nyomán. Ezért tettük újra mindenki számára elérhetővé az EMIG-et, ezért indítottuk újra a Vonatinfót, és ezért hoztuk meg azt a döntést, hogy a MÁV ismét részletes adatokat közöl a késési statisztikákról minden hónapban – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán. Szerinte azzal, hogy mostantól részletesebb, kibővített formában érhetők el a MÁV havi késési statisztikái, vége a lázári titkolózásnak.

A tárcavezető emlékeztetett, hogy a MÁV 2024 végén Lázár János utasítására változtatott a késési statisztikák sok évre visszamenő közlési módján, és a részletes információk helyett csak egy, a valóságot inkább elfedni akaró összevont adatsor jelent meg minden hónapban.

A szándék a Vonatinfó lekapcsolásához hasonlóan itt is teljesen egyértelmű volt: ha a problémákról nem tudnak az utasok és az újságírók, akkor nem is kell megoldani őket. Csak azt felejtették el, hogy az emberek nap mint nap használják a közösségi közlekedést, és pontosan érezték a saját bőrükön az elmúlt évek vasútrombolásának minden következményét – tette hozzá Vitézy Dávid.

A Magyar-kormány közlekedési minisztere elismeri, hogy még ennél is lehetne jobb, az oldal még fejleszthető ennél is tovább, de szerinte most elsőre is sokkal több adatot mutat, mint az eddigiek. – Ettől persze a vonatok nem fognak pontosabban járni, az adatok sem fognak egyik napról a másikra javulni, sőt, akár még romlás is elképzelhető az örökséget látva. Viszont mi egyértelművé tesszük az utazók számára, hogy nem eltitkolni, hanem megoldani akarjuk a magyar közösségi közlekedés kétségkívül létező problémáit – ehhez pedig először a valósággal kell szembenézni – írta Vitézy Dávid.