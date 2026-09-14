Tóth Bertalan: stílusváltás kell

Tóth Bertalan kizártnak tartja, hogy az MSZP ugyanabba a folyóba akarjon belelépni, mint 2014-ben. A szocialisták frissen megválasztott frakcióvezetője szerint megtanulták, hogy csak a pártok összefogása nem hoz választási sikert. Realista emberként biztosra veszi, hogy 2018-ban lesz együttműködés, de a korábbinál sokkal szélesebb körben. A politikus azért dolgozik, hogy az övék legyen a legütőképesebb és a legfelkészültebb ellenzéki frakció és a választók elhiggyék, kormányozni is képesek.