Magyar Péter: Lesz nagyarányú családipótlék-emelés 2027-ben, még hétfőn benyújtjuk a gyermekvédelmi törvénycsomagot

ellenzék;költségvetés;gyermekvédelem;családi pótlék;interjú;alkotmányozás;Kossuth Rádió;stílusváltás;Magyar Péter;

2026-09-14 09:10:00 CEST

A miniszterelnök megválasztása óta először adott interjút a mára megújult Kossuth Rádiónak. A többi között beszélt a meleg párok örökbefogadásának kérdéséről, az alkotmányozási folyamat megindításáról, Orbán Viktor példátlan fenyegetőzéséről, az ellenzéki jogokról és saját stílusváltásáról.

A rendszerváltás nagyon fontos állomásához érkeztünk: két éven keresztül nem engedték be ide az ellenzék vezetőjeként, 2024 októberében biztonsági emberekkel akadályozták meg, hogy bejöhessünk ide, örülök, hogy újra közszolgálati lett a megújult, szabad és független közmédia, a Kossuth Rádió – fogalmazott Magyar Péter a közrádiónak adott hétfő reggeli interjújában. Megjegyezte, hogy miniszterelnökként ez az első, az ellenzéki pártelnökök megelőzték őt, de hozzátette azt is, hogy ez így van rendjén, majd kérdésre elsőként a gyermekvédelem ügyéről beszélt.

Összeomlás szélére került a gyermekvédelmi rendszer, amelynek elkerülése a Tisza-kormány prioritása – szögezte le a kormányfő a szombaton ismertetett, Gyurkó Szilvia, a Szociális és Családügyi Minisztérium államtitkára vezetésével készített több mint 200 oldalas jelentéssel, illetve a bejelentett 9,5 milliárd forintos gyermekvédelmi programmal kapcsolatban. – A csaknem 10 milliárd forintos krízis alap tűzoltásra elég, 180 új férőhely kialakítására, új speciális programok elindítására. Azon dolgoznak, hogy az ágazatban az októberi fizetésemelés után megtörténjen az ígért, januári is. A korábbi kormánypárti propagandával ellentétben a Tisza adót fog csökkenteni, ezért januártól 20-25 százalékos báremeléssel számolunk, és vállaljuk, hogy a ciklus végére nem lesz felújítatlan gyermekvédelmi intézmény – tette hozzá.

Magyar Péter arra a felvetésre, hogy a családi pótlék duplájára emelése egyik fő választási ígéretük volt, de még nem történt meg, azt mondta, hogy meg fog történni. Szlogenjüket is idézte, hogy lépésről lépésre, tégláról téglára, ugyanis – fogalmazott – Orbánék úgy adták át a költségvetést, ahogy korábban Gyurcsányék tették, trükkök százaival eltagadva a valóságot. Hozzátette, a valós költségvetési hiány 8,3 százalékos volt, amikor átvették a kormányzást, de a 2027-es költségvetésben garantálja, hogy lesz nagyarányú családi pótlékelemelés, ami 2008 óta egyáltalán nem volt.

A meleg párok örökbefogadását akadályozó jelenlegi törvényi szabályozást módosítani fogják, annál is inkább, mert vállalhatatlan, hogy egy miniszter döntsön arról, hogy egy gyermek kikhez kerüljön, hol van jó helyen. – Ezt ne a magyar miniszterelnök vagy egy pártelnök mondja meg! A szeretet, a szerelem szabad, alapjog, egy emberséges országban ez nem lehet kérdés, akár heteroszexuális vagy homoszexuális valaki. Szeptember végén felállhat az a grémium, például a köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság, jogászok, egyetemi szakemberek részvételével, amely elindítja az alkotmányozási folyamatot, és abban kitérnek ezekre az alapvető kérdésekre is.

Ugyanakkor az úgynevezett homofób törvény sorsára feltett kérdésre Magyar azt válaszolta, hogy még hétfőn beterjesztik a gyermekvédelmi jogszabálycsomagot, amely többek között megelőzi, hogy a csecsemők hónapokig, akár évekig kórházban maradjanak. Egyben jelentősen szigorítják a szexualitás reklámozását a 18 éven aluliak körében, beleértve a köztereket és az internetet is. Az indoklás szerint meg kell védeni a gyermekeket az erőszakos tartalmaktól, és a kormány el akarja kerülni azt a bírságot is, ami a jogállamisággal szembe menő jelenlegi jogszabályok miatt fenyeget.

A Kossuth Rádió riporterének a felvetésére, hogy az alkotmányozásba miként vonják be az ellenzéket, hogyan biztosítják az ellenzéki jogokat, Magyar Péter kitért a Fidesz elnökének hétvégi megszólalásaira. – Orbán Viktor két hónapos nyaralásából visszatérve egy őszinte vallomás helyett arra vetemedett, hogy nyíltan fenyegetni kezdte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal ügyészeit, rendőreit és pénzügyőreit. Ez példátlan, de mivel megválasztott képviselők a fideszesek és a KDNP-sek is, megvannak a lehetőségeik a személyi jelölésekre is, amelyekkel nem éltek, ehelyett Önkényről-Örkényről beszélnek, majd a Mi Hazánk egyik jelöltje megjelenik a kötcsei pikniken. A kormányfő szerint nyitottak arra, hogy az alkotmányozás folyamatában az ellenzék is részt vegyen, de szerinte abban mindenkinek részt kell vennie. Hozzáfűzte, az alkotmányt népszavazásra fogják bocsátani, és utána lehet megalkotni az új választójogi törvényt is.

Magyar Péter beszélt még az őt, őket ért kritikákról is. Szerinte aki azt mondja, hogy a mai helyzetet össze lehet hasonlítani a 2010 utáni helyzettel, az nem ebben a világban él. – Nem azért küzdött rengeteg ember, hogy bármiben is hasonló rendszert építsenek ki, mint az előző. Én szeretnék a gyermekeim, az emberek szemébe nézni. Hallgatok a kritikákra, ezért is indultam újabb országjárásra, és bár hibáztam már, és még fogok is, változtatni fogok a nyelvezetemen, a parlamenti stílusomon.

– Nagyon nehéz megállni, hogy azok az emberek akik tönkretették ezt az országot, továbbra is úgy beszélnek, ahogy korábban, de igyekezni fogok, mert a kormányon lévők felelőssége mindig nagyobb – mondta a miniszterelnök, aki sajtóértesülésekkel szemben cáfolta, hogy tavaly ősszel Radnai Márk vezetésével minipuccs lett volna a pártjában. – Egy új politikai közösségben természetes, hogy vannak konfliktusok, de ezeket a konfliktusokat megbeszéltük. Nálunk nem úgy van, hogy egy főnök, egy pasa mond valamit, és annak úgy kell lennie. Radnai Márkkal együtt indultunk, együtt győztünk és együtt megyünk tovább – szögezte le Magyar Péter.