Az elismerés az elektromos áramkörben való makroszkopikus kvantummechanikai alagúteffektus és az energiakvantálás felfedezéséért járt.
A neutrínóoszcilláció felfedezéséért Kadzsita Takaaki japán és Arthur B. McDonald kanadai tudós kapja az idei fizikai Nobel-díjat a Svéd Királyi Tudományos Akadémia keddi stockholmi bejelentése szerint. A felfedezés bizonyította, hogy a neutrínóknak van tömegük.
Nanoszkópiáért két amerikai és egy német tudós, Eric Betzig, William E. Moerner és Stefan Hell kapta megosztva az idei kémiai Nobel-díjat - jelentették be szerdán a Svéd Királyi Tudományos Akadémián Stockholmban.
Fénytanért három japán kutató, Akaszaki Iszamu, Amano Hirosi és Nakamura Sudzsi kapta az idei fizikai Nobel-díjat - jelentették be a Svéd Királyi Tudományos Akadémián Stockholmban. A testület indoklása szerint a három kutató elévülhetetlen érdemeket szerzett a tartós és energiatakarékos fényforrások kifejlesztése terén.