Nobel-díj a szellemrészecske-kutatásért

A neutrínóoszcilláció felfedezéséért Kadzsita Takaaki japán és Arthur B. McDonald kanadai tudós kapja az idei fizikai Nobel-díjat a Svéd Királyi Tudományos Akadémia keddi stockholmi bejelentése szerint. A felfedezés bizonyította, hogy a neutrínóknak van tömegük.