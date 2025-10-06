A Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész immár notórius szabálysértőnek számít, a II. kerületi önkormányzat korábban a Margit körúton állított fel virágládákat a járdák autós elfoglalása ellen.
Többször lett már messzire visszhangzó hír abból, hogy Kern András a járdára parkolt az autójával, mielőtt bement vásárolni.
A jelek szerint nem tud leszokni arról, hogy a járdán álljon meg az autójával. Rendőrségi bírság lehet a vége.
A törvény szerint a szívroham büntethetőséget kizáró ok.
Egy New York-i feltaláló ötletes megoldást ajánl a koszos, macerás és veszélyes kerékbilincsek helyett. Szerinte sokkal egyszerűbb volna, ha máshogy akadályoznánk meg az autós távozását: a kilátás teljes elzárásával – írja a vezess.hu.