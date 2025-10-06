Kern Andrásnak a Széll Kálmán téren is sikerült a járdára parkolnia

Kern András;Széll Kálmán tér;szabálytalan parkolás;Margit körút;

2025-10-06 14:12:00 CEST

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész immár notórius szabálysértőnek számít, a II. kerületi önkormányzat korábban a Margit körúton állított fel virágládákat a járdák autós elfoglalása ellen.

Kern András megint járdán parkolt, most a Széll Kálmán téren – számolt be a színművész legújabb esetéről a Telex. A lap egyik olvasója vette észre a vasárnap esti szabálytalankodást. Mint írta, egy étterem előtti járdán állt le, berohant egy dohányboltba, „majd visszapattant a kocsiba, és áthajtott a piroson”.

A szemfüles olvasó fotót is készített a helyszínről, amelyről azt látszik, hogy Kern nem csupán a járdára állt, hanem egy gyalogátkelőt is keresztezett. A kép alapján a Telex azt írta, hogy az eset a Margit körút és a Dékán utca sarkán történhetett. A lap megkeresésére a színész elismerte, hogy szabálytalankodott. Azt mondta, a környéken vásárolt valóban, és nem talált parkolóhelyet, ezért állt meg az utcasarkon.

Amint arról lapunk korábban többször is beszámolt , egy Margit körúti pékség üzlet előtt autójával nem egyszer szabálytalanul parkoló, a zebrán át a járdára felálló közismert és népszerű színművész ellen még eljárás is indult a helyi rendőrkapitányságon. Emlékezetes, még 2023 novembereben egy utcai művész az érintett üzlet előtti hirdetőoszlopra Pityke őrmester rajzfilmfiguráját festette fel, akinek nem más, mint Kern András kölcsönözte a hangját évtizedekkel ezelőtt. A „0036mark” alkotása így eddig magát a színészt is figyelmeztette, ha újfent tilosba tévedt volna.

Arról is írtunk, hogy tavaly júniusban „kerngátló” virágláda készült legóból a színművész kedvenc pékáruüzlete előtt. Egy a legózást népszerűsítő csapat virágládájával összefüggésben Őrsi Gergely, a II. kerület polgármestere akkor nem nevezte meg Kern Andrást, de első alkalommal egyszerűen tahóparkolónak nevezte, később pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a szabályok mindenkire vonatkoznak, és hírességektől, közszereplőktől elvárható a példamutatás.