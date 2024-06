Kerngátló virágláda készült legóból a színművész kedvenc pékáruüzlete előtt

nepszava.hu;

2024-06-02 17:54:00

Többször lett már messzire visszhangzó hír abból, hogy Kern András több alkalommal is a járdára parkolt az autójával, mielőtt bement vásárolni.

Legóból készült virágláda állja útját a szabálysértő illegális parkolásnak Kern András kedvenc pékáruüzlete előtt – szúrta ki a Telex a II. kerület ellenzéki polgármestere, Őrsi Gergely vasárnapi Facebook-posztját a látványos Frankel Leó utcai akcióról.

Amint arról lapunk is beszámolt korábban, az üzlet előtt autójával nem egyszer szabálytalanul parkoló, a zebrán át a járdára felálló közismert és népszerű színművész ellen még eljárás is indult a helyi rendőrkapitányságon.

Ahol lehet, igyekeztünk a parkolásgátló oszlopokat virágos ládákra cserélni, hiszen sokkal szebbé teszik a városképet, és a parkolásgátló funkciót ugyanúgy ellátják. Most a Frankel Leó útra érkezett egy különleges darab, köszönhetően Kókai Dávidnak és a We Love What You Build (WLWYB), csapatának, akik felajánlottak LEGO virágládát – írta a polgármester.

A legózást népszerűsítő csapat virágládájával összefüggésben most Őrsi Gergely nem nevezte meg Kern Andrást, akinek parkolási szokásait korábban élesen bírálta. Első alkalommal egyszerűen tahóparkolónak nevezte, később pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a szabályok mindenkire vonatkoznak, és hírességektől, közszereplőktől elvárható a példamutatás.

A Telex most azt is felidézte, hogy még 2023 novembereben egy utcai művész az érintett üzlet előtti hirdetőoszlopra Pityke őrmester rajzfilmfiguráját festette fel, akinek nem más, mint Kern András kölcsönözte a hangját évtizedekkel ezelőtt. A „0036mark” alkotása így eddig magát a színészt is figyelmeztette, ha újfent tilosba tévedt volna.